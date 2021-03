AstraZeneca: Les belges aussi déprogramment en masse

Si en France Olivier Véran ne cède pas et confirme la vaccination AZ, la population, elle, préfère y renoncer à l'instar du peuple belge, absolument frileux. En France, comme dans le royaume belge, les déprogrammations s'enchaînent face à la crainte d'effets secondaires nombreux dont le dernier, l'apparition de caillots sanguins, et qui a incité le Danemark, la Norvège et l'Italie, a faire marche arrière sur ce vaccin.

Ci-dessous, les données belges.