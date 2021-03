Aux Etats-Unis, 736 personnes sont décédées dans les 48H suivant la vaccination COVID

On nous dit que tout va bien et que les morts ne sont jamais en lien avec le vaccin et pourtant, quand les gens décèdent dans les heures qui suivent les autorités semblent botter en touche un peu vite. Selon les données officielles américaines, 270 personnes sont décédées le jour-même de la vaccination (parfois moins de deux heures après), 324 le jour suivant et 142 supplémentaires au bout de 2 jours. Intéressons-nous aux données de certains décès.

On trouve deux cas de figure: certains semblent bien supporter l'injection dans les premières 30 minutes et commencent à développer des symptômes dans les heures qui suivent et leur état se dégrade rapidement soit certains se sentent carrément mal très vite avec des maux de tête, des vomissements et/ou des problèmes respiratoires qui vont parfois jusqu'à des arrêts cardiaques dans la journée.

VAERS ID: 0921768-1

Femme de 58 ans

Vaccin reçu vers 9 heures le 01/04/2021 sur son lieu de travail, le centre médical, où elle était employée comme femme de ménage. Environ une heure après avoir reçu le vaccin, elle a ressenti une bouffée de chaleur, des nausées et le sentiment qu'elle allait s'évanouir après s'être penchée. Plus tard, vers 15 heures, elle a semblé fatiguée et léthargique, puis peu de temps plus tard, vers 16 heures, à son arrivée chez des amis, elle s'est plainte d'avoir chaud et d'avoir des difficultés à respirer. Elle s'est ensuite effondrée, puis lorsque les médecins sont arrivés, elle respirait encore lentement puis a fait un arrêt cardiaque et n'a pas pu être réanimée.

VAERS ID: 0918518-1

Femme de 50 ans