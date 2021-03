Bill Gates, dont l'entreprise est dans le viseur des écologistes, conseille aux jeunes de penser plus au climat

Le co-fondateur de Microsoft a conseillé à un jeune homme de se renseigner plus sur les problèmes climatiques et de ne pas oublier les objectifs à l’échelle mondiale. Pourtant, l’entreprise de Bill Gates a été plusieurs fois épinglée par des écologistes et accusée de ne pas respecter la cause environnementale qu'il promeut.

Bill Gates, lors d'une conversation avec les utilisateurs de Reddit, a conseillé aux jeunes de se concentrer davantage sur le problème du changement climatique. Alors que des écologistes ont reproché à plusieurs reprises à son entreprise Microsoft de ne pas contribuer à la protection de notre planète.

Le milliardaire, dans le cadre de la promotion de son nouveau livre, Comment éviter une catastrophe climatique (en anglais: How to Avoid a Climate Disaster), a demandé au public de lui poser n’importe quelle question. Un participant a demandé à Bill Gates quel conseil il pourrait donner à un homme de 19 ans.

«Essayez d'en savoir plus sur le changement climatique. Bien sûr, il ne faut pas y consacrer tout son temps, vous devez choisir un travail intéressant et comprendre à quoi vous pouvez contribuer. Cependant, il ne faut pas oublier les objectifs internationaux qui n'ont rien à voir avec vos succès personnels», a répondu Bill Gates.

Microsoft dans la ligne de mire des écologistes

Alors que Microsoft indique régulièrement ses objectifs en matière environnementale, il a été par la suite épinglé dans des rapports de Greenpeace.

Les écologistes ont notamment dévoilé les enjeux qui se cachent derrière les déclarations des géants informatiques, comme Microsoft, Amazon ou encore Google, de respecter la cause environnementale. Pour Greenpeace, Microsoft devrait rechercher des sources d'énergie renouvelables locales pour ses centres de données, afin que le groupe américain et tous les clients de son réseau Azure puissent progressivement éliminer toute utilisation de combustibles fossiles.

En janvier 2020, Microsoft a porté son ambition énergétique renouvelable de 70 % d'ici 2023 à 100 % d'ici 2025. Notamment, l'entreprise a explicitement déclaré qu'elle y parviendrait avec des accords d'achat d'électricité qui contribueront à stimuler de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables réelles. La réaction de Greenpeace n’a pas tardé:

«Alors qu'il y a beaucoup à célébrer dans l’annonce de Microsoft, un trou géant demeure: Microsoft aide Supermajor [les plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales] à extraire plus de pétrole et de gaz avec ses technologies d'intelligence artificielle», a alors écrit l’organisation sur son compte Twitter.

Qui plus est, le Natural Resources Defense Council (NRDC) avait déjà alerté sur le caractère énergivore des nouvelles consoles conçues par Sony et Microsoft, à savoir la PS5 et les Xbox Series X/S. Selon son enquête, les appareils consomment plus d’énergie que celles de la génération précédente.

Bill Gates sur son engagement écologique

Auparavant, le co-fondateur de Microsoft avait parlé de sa volonté d'effacer l'empreinte carbone de son avion privé. Il a admis utiliser des biocarburants à base de plantes, qui sont trois fois plus chers que les biocarburants conventionnels, et s'efforce ainsi de contribuer à la préservation du climat et de stimuler le développement de technologies innovantes.