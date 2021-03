C'est fou. Après votre mort, certaines cellules de votre cerveau deviennent plus actives

Lorsque vous mourrez, la plupart des cellules de votre cerveau s’éteignent progressivement. Mais selon une nouvelle étude, certaines d’entre elles deviennent extrêmement actives et atteignent une nouvelle dimension pendant plusieurs heures après la mort.

Il est morbide de penser que son cerveau devient plus actif après la mort, mais les chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC) à l’origine de cette découverte ont souligné dans un communiqué de presse que cela ne signifie pas que les gens sont conscients ou que les gènes dits « zombies » qui déclenchent cette activité neuronale pourraient faire quelque chose d’aussi spectaculaire que de réveiller les morts.

Au contraire, l’étude, qui a été publiée mardi dans la revue Nature Scientific Reports, a des implications majeures sur la façon dont les neuroscientifiques étudient le cerveau – en particulier lorsque ces études reposent sur des échantillons de tissus humains.

Plus précisément, l’équipe a découvert que les cellules gliales – qui ne sont pas directement liées à l’activité neuronale mais constituent un système de soutien pour le cerveau – s’activaient, gonflaient et développaient même de nouveaux appendices au moment même où les autres cellules qui les entouraient mouraient.

« Le fait que les cellules gliales se développent après la mort n’est pas très surprenant étant donné qu’elles sont inflammatoires et que leur rôle est de nettoyer les choses après des lésions cérébrales telles que la privation d’oxygène ou un accident vasculaire cérébral », a déclaré dans le communiqué de presse le Dr Jeffrey Loeb, coauteur de l’étude et chef du service de neurologie et de réadaptation de l’UIC College of Medicine.

Cela pose un problème pour le domaine, car la plupart des recherches menées par les scientifiques sur les troubles neurologiques tels que les lésions cérébrales ou la maladie d’Alzheimer portent sur des tissus cérébraux prélevés après un décès ou une intervention chirurgicale, et partent du principe que les cellules cérébrales meurent tout simplement comme les autres, ajoute le Dr Loeb.

« Nos résultats ne signifient pas que nous devrions abandonner les programmes de recherche sur les tissus humains, mais simplement que les chercheurs doivent tenir compte de ces changements génétiques et cellulaires, et réduire autant que possible l’intervalle post-mortem pour diminuer l’ampleur de ces changements », a déclaré Loeb dans le communiqué. « La bonne nouvelle de nos résultats est que nous savons maintenant quels gènes et types de cellules sont stables, lesquels se dégradent et lesquels augmentent avec le temps, de sorte que les résultats des études post-mortem sur le cerveau peuvent être mieux compris ».

source : https://futurism.com

traduit par Aube Digitale

via https://www.aubedigitale.com