Chine: De nouvelles découvertes de premier plan dans les ruines de Sanxingdui

Des archéologues chinois ont annoncé de nouvelles découvertes d'importance dans les ruines de Sanxingdui dans le sud-ouest de la Chine. Cela devrait apporter de nouveaux éléments sur les origines culturelles du pays.

Des archéologues vérifient une fosse sacrificielle sur le site des ruines de Sanxingdui, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine (Photo: Xinhua / Li He)

Les spécialistes ont trouvé six nouvelles fosses sacrificielles et mis au jour plus de 500 artéfacts remontant environ à 3000 ans.

Ces nouvelles zones d'excavation se trouvent près de deux autres fosses sacrificielles découvertes en 1986. Ensemble, ils forment un lieu dans lequel les gens de l'ancienne civilisation Shu offraient des sacrifices au ciel, à la terre et à leurs ancêtres, et où ils priaient pour la paix et la prospérité, d'après Tang Fei, chef de l'équipe de fouilles à Sanxingdui et directeur de l'Institut de Recherche des Reliques Culturelles et d'Archéologie de la Province du Sichuan.

Les fosses sont rectangulaires, avec des dimensions allant de 3.5 mètres carrés à 19 mètres carrés.

Jusqu'à présent, les archéologues ont mis au jour divers objets culturels dans quatre des fosses, notamment des masques en or, des feuilles d'or, des masques en bronze, des arbres en bronze, de l'ivoire et du jade.

Photo montrant un masque en or cassé déterré dans une fosse sacrificielle sur le site des ruines de Sanxingdui, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. (Photo: Xinhua / Shen Bohan)

Le reste des fosses récemment découvertes est toujours en cours de fouille. En outre, des morceaux de sculptures miniatures en ivoire, des résidus de soie et de produits textiles, du riz carbonisé et des graines d'arbres ont été mis au jour.

Les découvertes ont montré le caractère distinctif de la civilisation Shu et la diversité de la civilisation chinoise, a déclaré Ran Honglin, un autre chercheur de l'institut. Le site des ruines de Sanxingdui fait partie des 10 premières découvertes archéologiques chinoises du XXe siècle.

Couvrant 12 km2, le site des reliques, situé dans la ville de Guanghan, à environ 60 km de Chengdu, serait les vestiges du royaume de Shu, datant d'environ 4 800 ans et et qui a prospéré sur plus de 2 000 ans. Les autorités ont placé les ruines de Sanxingdui sous la protection de l'État en 1988.

Source:

http://decouvertes-archeologiques.blogspot.com/2021/03/chine-de-nouvelles-decouvertes-de.html