Comme la CIA, Macron a adopté le cabinet McKinsey

Les élites françaises aiment leurs cousins d’Amérique en raison des cadeaux et de l’argent qu’ils offrent. Les « aller-retour » entre le secteur public et le privé, c’est une spécialité anglo-saxonne.

Ceux qui croient à leur mission et à leur destin national sont toujours coachés par des entreprises de consulting. En 2018, le général Pierre de Villiers, chef d’État-major des armées (CEMA) de 2014 à 2017, a été recruté par l’entreprise de conseil américaine, Boston Consulting Group (BCG).

Pour sa campagne présidentielle, c’est la cabinet de consulting McKinsey qui a monté le projet du parti de Macron En Marche.

Macron et le général Pierre de Villiers sont tous deux des créatures innocentes ou consentantes, des services de gestion et de restructuration d’organisations créés spécialement pour servir de substitut à la CIA.

En 2012, la CIA avait demandé à la NSA de suivre de près la campagne présidentielle française.

Pierre Jouyet (qui a pris Macron sous son aile à la sortie de l’ENA) est membre de l’institut américain Aspen. Sa division Aspen France propose un cycle de programmes dit « Leaders Politiques d’Avenir » dont font partie : Laurent WAUQUIEZ , Jérôme GUEDJ, Olivier FERRAND, Cécile DUFLOT, Najat VALLAUD-BELKACEM, Jean Vincent PLACE, et d’autres encore…

Macron est l’aboutissement du programme de Pierre Jouyet qui a créé le groupe de réflexion « les Graques », composé de grands patrons et de hauts fonctionnaires qui militent pour une alliance gauche droite.

En 2008, Jacques Attali et Serge Weinberg présentent Macron à François Henrot bras droit de David de Rothschild, ami et mentor de George Soros et membre de la French American Foundation.

Finalement, l’architecte de Macron sera le groupe McKinsey qui aura réussi la prouesse de faire élire un candidat sans expérience pour écrouler le système de la société française avec comme point d’orgue la gestion de la crise du Covid.

McKinsey : une ancienne de la CIA arrive à la gestion des risques

Dawn Scalici a pris en février les fonctions de directrice des audits (head of diligence) chez McKinsey, un poste au périmètre global logé au sein des départements des risques de la firme.

L’ancienne de la CIA (pendant trente-trois ans) veillera tout particulièrement sur les marchés émergents et les missions complexes. Une nomination qui intervient alors que le global managing partner, Kevin Sneader, multiplie les interventions médiatiques pour expliquer que McKinsey, à l’aune des différents scandales qui ont porté ombrage à la marque ces derniers mois, se montrera plus transparent sur les missions que la société pourra ou ne pourra pas mener à l’avenir.

La CIA verse 10 millions d’honoraires à McKinsey pour sa réorganisation

Dans le but d’améliorer l’organisation de la CIA, le service de renseignement extérieur des États-Unis a fait appel à l’expertise de McKinsey & Company. L’opération s’accompagne d’un prix élevé, de l’ordre de 10 millions de dollars, et implique un large éventail de services de conseil en stratégie et en gestion. Alors que le conseil d’administration souligne la nécessité d’une perspective tierce, les experts internes s’interrogent sur la valeur de l’argent dépensé.

La CIA est sur le point d’entamer l’un des exercices de restructuration les plus ambitieux de son histoire. En mars 2015, le directeur John O. Brennan a dévoilé le projet, qui devrait avoir un impact considérable sur la structure organisationnelle des grandes directions d’espionnage et d’analyse, qui font partie de la structure de l’agence depuis des décennies. Dans son nouveau modèle, l’agence créera une unité hybride qui associera des analystes et des opérateurs dans des centres axés sur des régions spécifiques, comme le Moyen-Orient, ainsi que sur des questions de sécurité, notamment la prolifération des armes. Cette nouvelle approche s’inspire du succès du centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, qui jouit d’une influence considérable depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Pour réaliser cette restructuration à grande échelle, l’agence a engagé des consultants de McKinsey & Company, une société de conseil réputée pour sa gestion de la restructuration d’organisations vastes et complexes.

Le coût de la restructuration

Dans le cadre de la restructuration, la CIA a demandé à un certain nombre de départements de renoncer à une partie de leur budget pour couvrir les coûts liés à la transformation. Les départements ont toutefois eu du mal à débloquer les fonds et, avec en toile de fond les 10 millions de dollars d’honoraires que les consultants sont censés facturer, les législateurs du Capitole ont exprimé leur cynisme quant à l’investissement dans les conseils de McKinsey & Company.

Les membres du Congrès ne sont pas les seuls à s’inquiéter du coût du contrat de McKinsey, le personnel de l’agence a également exprimé sa surprise quant au fait que les coûts n’ont pas été divulgués plus tôt par M. Brennan dans son annonce de changements au sein de l’agence. « Quelle est la justification ? » a demandé un fonctionnaire connaissant bien le contrat. « Quand vous parlez de millions et de millions de dollars, il devrait y avoir une raison pour laquelle l’argent est dépensé ». Selon certains, les services pourraient tout aussi bien être fournis par l’expertise interne.

Si la valeur du contrat n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan du budget de la CIA, qui dépasse les 12 milliards de dollars, l’opération est également l’une des plus coûteuses auxquelles l’agence a été confrontée en matière de réorganisation. Un porte-parole de l’agence, Dean Boyd, a toutefois déclaré qu’ils allaient « mettre en œuvre ce plan dans le cadre de notre budget existant et sans demander de fonds supplémentaires au Congrès. » Un porte-parole de McKinsey a refusé de commenter l’accord.

Point de vue extérieur

La dépense étant considérée par beaucoup comme frivole, la question de savoir pourquoi l’effort de restructuration est réalisé avec des renseignements extérieurs a été posée par un certain nombre de responsables. Selon les défenseurs du rôle de McKinsey, l’introduction d’un point de vue extérieur est essentielle pour briser la culture de résistance au changement qui règne au sein de l’agence. La CIA a connu un certain nombre de réorganisations ces dernières années, et beaucoup d’entre elles n’ont pas réalisé le potentiel prévu, une culture de conservatisme et le fait d’être un boulet au sein des anciennes structures étant les raisons invoquées pour expliquer ce bilan mitigé.

« C’est probablement une bonne chose d’apporter une perspective extérieure à un moment où vous faites quelque chose d’aussi difficile », déclare un ancien haut responsable du renseignement américain. Il ajoute qu’« il y a un scepticisme et un cynisme à l’égard de la dépense d’argent pour tout autre chose que la mission ». Un autre ancien employé affirme que « cet endroit est célèbre pour faire de la corde à sauter. En faisant appel à McKinsey, Brennan a obtenu un superviseur indépendant non seulement pour diriger le processus mais aussi pour rendre compte des résultats. »

source:http://www.geopolintel.fr/