COMPREND QUI VEUT - AstraZeneca: D'abord déconseillé au plus de 65 ans, il l'est aujourd'hui pour les moins de 55 ans

Seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, selon les recommandations de l'autorité française de santé.

La Haute autorité de santé (HAS) a donné son feu vert à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca, mais recommande de le réserver aux personnes de 55 ans et plus, dans un avis publié ce vendredi 19 mars.

Des cas graves, et rares, de troubles de la coagulation avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens. Ces complications ont uniquement été observées chez des moins de 55 ans, a précisé l'autorité de santé française. Il y a eu trois cas en France, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, l'Agence européenne du médicament a assuré jeudi 18 mars que le vaccin était "sûr et efficace" et qu'il n'était "pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins. Le Premier ministre a indiqué que la vaccination avec l'AstraZeneca reprendrait ce vendredi dans l'après-midi et qu'il se ferait vacciner ce même jour.

Malgré ces recommandations des autorités de santé, selon notre baromètre BVA-Orange-RTL, 56% des Français se disent opposés à la vaccination par AstraZeneca. Parmi eux, 25% sont méfiants vis-à-vis de ce vaccin en particulier.