D'après des scientifiques de l'université de Glasgow, le rhume pourrait protéger du COVID-19

Et si un simple rhume pouvait venir à bout du Covid-19 ? Selon des chercheurs de l'université de Glasgow (Ecosse), ce banal virus hivernal pourrait être utilisé pour le Sars-Cov-2.

Pour cette étude publiée dans le Journal of Infections Diseases, les scientifiques écossais ont mis en place deux procédures. La première consistait à injecter le rhinovirus (le virus qui provoque le rhume) dans des cellules respiratoires humaines , puis celui du Covid-19 le lendemain. Résultat : le second virus ne parvenait pas à se développer dans l'organisme, bloqué par le rhinovirus.

Pour la deuxième procédure, les scientifiques faisaient l'inverse, commençant d'abord par le Sars-Cov-2 puis par le rhinovirus. Encore une fois, le développement du coronavirus était fortement ralenti juste après l'injection du rhinovirus.

Pour le docteur Pablo Murcia, qui a pris part à l'étude et qui a été interrogée par la BBC, «une prévalence croissance du rhinovirus» dans le monde pourrait entraîner «une réduction du nombre de nouveaux cas de Covid-19». Or, depuis l'instauration des gestes barrières, les infections hivernales ont quasiment disparu : en 2019/2020, la grippe a ainsi provoqué la mort de 3.680 tous âges confondus, contre 10.000 décès en moyenne entre 2010 et 2019.