Depuis 2018, la fondation Gates a versé plus de 60 millions de dollars à l’Université d’Oxford

Il suffit d’aller sur le site de la Fondation Gates et de faire patiemment quelques calculs pour chiffrer le montant qu’elle a versé de manière officielle à l’université d’Oxford, laquelle a co-développé le vaccin AZD1222 avec le laboratoire AstraZeneca : plus de 60 millions de dollars depuis le 1er janvier 2018.

◆ Une fondation qui finance entre autres les médias et la recherche scientifique

Nous avions déjà découvert que la Fondation Gates, qui se déclare comme étant à but non lucratif, finançait des médias comme le Journal Le Monde à qui elle a versé plus de 4 millions de dollars étalés sur 5 ans entre 2014 et 2019 (Lire notre article à ce sujet). Elle finance aussi des établissements universitaires et les recherches scientifiques qui y sont faites, comme l’Université d’Oxford. On peut donc se demander si elle en oriente le contenu et les orientations. Mais commençons par regarder de plus près ces données : en 2018, la Fondation a donné toutes recherches confondues à l’Université d’Oxford près de 11 millions de dollars (10. 746.909 plus précisément) En 2019, plus de 40 millions (40.121.792) et en 2020, presque la même somme qu’en 2018 (10. 787. 905).

◆ Une bonne partie du budget consacré aux vaccins

Nous pouvons noter que c’est en 2018 et 2019 que la fondation a versé une somme d’argent conséquente pour la recherche en matière de vaccination, avec un peu plus de 2 millions de dollars en 2018, et environ 10 millions en 2019, alors qu’en 2020, aucun dollar n’a été versé pour elle en pleine crise COVID, peut-être parce que les fonds alloués les années précédentes l’ont été pour des recherches s’étalant sur plusieurs dizaines de mois.

◆ Une université qui se préparait déjà à la prochaine pandémie

Il serait intéressant de savoir sur quel(s) vaccin(s) a travaillé l’Université d’Oxford en 2018 et 2019, juste avant l’apparition de la COVID-19. Cet article de Futura Sciences nous donne déjà des éléments de réponse : « Le laboratoire d’Oxford travaillait depuis des années sur un vaccin (…) Ces travaux visaient notamment à se préparer à la « maladie X », ainsi nommée par l’OMS pour désigner la prochaine pandémie. En d’autres termes, le laboratoire travaillait depuis longtemps sur un « mode d’emploi » avec lequel il suffirait de changer le code génétique du virus pour mettre au point un nouveau vaccin. « Dès que les chercheurs en Chine ont séquencé le génome du nouveau coronavirus, nous avons pu produire rapidement notre vaccin contre la Covid-19 en associant ChAdOx1 à la séquence génétique de la protéine S du SARS-CoV-2 », confirment les chercheuses. »

◆ Objectif : sensibiliser la population aux enjeux de santé publique mondiale



En revanche, en 2020, près de 4 millions ont été versés pour la recherche concernant la pneumonie, et presque 3 millions et demi pour la « Global Health and Development Public Awareness and Analysis », que nous traduisons ici par « Analyse et développement de sensibilisation de la population aux enjeux de santé public mondiale », sans trop savoir à quoi cela correspond exactement. Remarquons que la somme étant dédiée à ce type de recherches n’a représenté que 50.000$.

Quelles recherches sont impliquées derrière cette notion, ainsi que derrière le soutien au développement technologique novateur soutenu par presque 5 millions de dollars en 2019 ? Si nous parvenons à obtenir plus d’informations, nous vous tiendrons informés.