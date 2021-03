Des médecins de plateau passés au crible

Sylvie Tordjman, professeur de pédopsychiatrie, cheffe du pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de Rennes 1, déclare sur France Inter que les hospitalisations des jeunes de moins de 15 ans pour motif psychiatrique sont « en hausse de 80 % » depuis octobre. On a assisté à un nombre de crises suicidaires — à savoir des tentatives de suicide, mais aussi des jeunes qui présentent des idées suicidaires, en particulier pour les moins de 16 ans — qui a été multiplié par deux fois et demie.

La Fondation Jean-Jaurès a mené une enquête sur le suicide : parmi ceux qui ont envisagé de se suicider, 25 % ont entre 18 et 24 ans. Le lien entre le risque suicidaire et les crises économiques et sociales est connu, notamment depuis la crise de 1929.

Logiquement…

1. quand on sait que le premier pas vers le suicide est la dépression, il semble difficile d’affirmer que les suicides régressent.

2. comment affirmer une baisse du nombre de suicides en 2020 quand on sait que les statistiques de suicides les plus récentes mises en ligne datent de 2016. Celles de 2017 seront publiées en septembre 2021.

