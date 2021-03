Du sperme envoyé sur la Lune ... pour sauver l'humanité

Une Arche de Noé moderne. Une équipe de scientifiques de l’Université de l'Arizona aux Etats-Unis souhaite anticiper toute catastrophe terrestre majeure et veut mettre à l’abri les semences de 6,7 millions d'espèces animales, végétales et fongiques terrestres. Où ? Sur la Lune !

Le stockage des échantillons dans les cavités des tunnels

Lors d’une visioconférence de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), les scientifiques ont expliqué leur projet improbable. L’arche lunaire abriterait du sperme, des œufs, des spores, de l’ADN et des graines, soit l’équivalent de 6,7 millions d’espèces peuplant notre planète. Sur place, les échantillons seront conservés selon la technique de cryocongélation, à une température maximale de -180°C. Les cavités des tunnels de lave, naturellement présents sur la Lune, feront d’office de lieu de stockage. Ces cavités offrent « une excellente protection contre les changements de température à la surface de la Lune, les radiations cosmiques et les micrométéorites », selon l’explication donnée par Jenka Thanga, chef du laboratoire SpaceTREx et son équipe.

Sur place, des panneaux solaires seront installés pour alimenter en énergie l’arche de Noé lunaire

Il faudra compter environ 250 voyages lunaires pour pouvoir assurer ce projet qui représente « une assurance vie globale et moderne », selon les scientifiques. Un projet lunaire mais ambitieux pour préserver la faune et la flore en cas d’apocalypse, qui serait réalisable d’ici trente ans.