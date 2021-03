Émirats Arabes Unis – Vaccination et pic épidémique

Les Émirats Arabes Unis (Dubaï, Abou Dabi etc.)… sont le numéro 2 sur le podium mondial de la vaccinafolie, derrière Israël.

Ils totalisent 60 doses injectées pour 100 habitants (rappel les vaccins nécessitent 2 doses).

Le Royaume-Uni est 3ème.

J’entends quelqu’un au fond ? Et la France ? Aucun intérêt. On s’en fout. Elle n’existe pas sur la scène des vaccins (et c’est tant mieux)…

7 pour 100.

C’est la magie des fonctionnaires français (avec quand même l’aide de consultants américains, hein…). Pour une fois que leur baltringuitude est utile à la société, ne boudons pas notre plaisir.

Bref. Nos amis moyen-orientaux ont lancé la campagne de vaccination le 14 décembre, à Abou Dabi, la capitale.

Voici le graphique (moyennes mobiles 7 jours) (source base de données). Le trait jaune = début de la vaccination.

Comment dit-on en arabe « ça craint du boudin » voire « il y a une couille dans le houmous » ?

Rappelons quelques faits importants.

Population totale : 9,6 millions.

La prévalence du diabète (en % population adulte) est… ÉLEVÉE (ils sont derrière l’Arabie Saoudite, Égypte, source).

Idem pour le taux de décès de maladies cardiovasculaires (par 100 000) (source).

L’âge médian est de 34 (France 42), mais ils sont… abîmés (mauvaises habitudes alimentaires). Ils sont trop riches. Et gras.

Et les vaccins là-dedans ? Un lien ? Inefficaces ? Les EAU se seraient payés un « variant » méchant pile au moment de la vaccination ?

Tout cela demeure très flou…

source : https://covidemence.com/