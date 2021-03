En attente d'une révolution ? Le ministère de l’Intérieur commande 170.000 munitions de LBD

Malgré les controverses, les lanceurs de balles de défense (LBD) ne disparaîtront pas. CheckNews a attiré l’attention sur un récent appel d’offres émis par le ministère de l’Intérieur pour renouveler leur stock de munitions.

Le site de vérification se réfère à un appel du 14 mars publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics (Boamp) pour la «fourniture de munitions cinétiques de défense unique (MDU) de calibre 40 mm au profit des forces de la sécurité intérieure.»

Ces deux lots sont divisés en «munitions de défense unique» et «munitions de défense marquante visible». Le journal souligne que les «quantités estimatives sur quatre ans» comprennent 160.000 munitions classiques et 10.000 «marquantes».