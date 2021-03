En Israël, le confinement… sous bracelet électronique

Les voyageurs sont libres de choisir. Mais quel choix ! Depuis lundi 1er mars 2021, ceux qui arrivent à l’aéroport Ben-Gourion, entre Tel-Aviv et Jérusalem, se voient proposer le classique ​confinement de deux semaines en hôtel corona ​. Ou, dans le cadre d’un projet pilote, une quatorzaine chez eux, équipés d’un bracelet électronique, habituellement réservé aux détenus. Une centaine de passagers ont déjà opté pour le bracelet.Vers une utilisation plus large du bracelet ?Seuls quelques Israéliens sont admis à rentrer dans le pays, sur autorisation spéciale. Les restrictions devraient être un peu allégées dimanche 7 mars, comme la quarantaine forcée en hôtel. Mais la compagnie de cybersécurité Supercom, qui a obtenu le contrat, semble penser que son bracelet a de l’avenir. Il dit se préparer à en fournir des milliers pour une utilisation plus large », ​avec les confinements de malades et de cas contact.Débat sur la vie privéeIsraël, qui a déjà vacciné plus de la moitié de sa population (52 %) , prépare « l’après » . Et le débat fait rage autour du respect de la vie privée. Dans ce contexte, le symbole du bracelet est fort. En démocratie, la meilleure décision n’est pas forcément celle qui amène les meilleurs résultats, observe Asa Kasher, professeur en éthique à l’université de Tel-Aviv. ​Le meilleur résultat, c’est l’équilibre entre efficacité et le minimum de restrictions des droits des citoyens. ​Mais en classant secrets pour les trente prochaines années les débats autour de la pandémie, le gouvernement a créé un sérieux flou.Source: Ouest France