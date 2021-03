En réanimation, il ne peut pas voir sa famille, mais BFM l'interviewe

INTRUSION - BFMTV est devenu le média de l'ignominie. La chaîne privée a en effet pu rencontrer un patient en réanimation, atteint du covid-19, sans que cela ne la perturbe.

Ce malade prénommé Daniel qui ne peut pas rencontrer sa famille et qui parle de mourir a vu s'introduire dans sa triste chambre des journalistes amoraux de la première chaîne d'infos de France, un moment tout à fait scandaleux et malsain, d'autant plus que BFM en rajoute une couche en posant la vidéo sur un réseau social.