« Entre 19% et 29% d’efficacité » – Voici l’étude qui révise les vaccins

par Roberta Damiata.

Une véritable bombe médiatique est lancée sur les vaccins Pfizer et Moderna par le professeur Peter Doshi qui a analysé les données sur la demande d’agrément des deux sociétés pharmaceutiques, découvrant que leur efficacité est bien en deçà des données publiées.

Au fur et à mesure que les jours passent depuis la sortie du vaccin Pfizer et maintenant aussi du vaccin Moderna, les nouvelles concernant leur efficacité et les effets secondaires possibles qu’ils pourraient avoir s’approfondissent de plus en plus.

Une véritable bombe a été lancée par le British Medical Journal signée par Peter Doshi, associé à l’Université du Maryland et qui s’occupe de la recherche sur les services de santé pharmaceutique, mais déjà le 26 novembre dans un article portant également sa signature, des questions avaient été soulevées sur l’efficacité revendiquée du vaccin.

À l’époque, avec les données des deux vaccins en main, Doshi avait pu déceler des différences évidentes qui modifiaient considérablement ce que jusqu’ici dit également l’ensemble de la communauté scientifique. Le British Medical Journal avait vivement critiqué les vaccins Covid : « Il y a un manque de transparence sur les données. On ne sait pas si elles fonctionnent ou non et il n’y a pas assez de personnes âgées, de personnes immunodéprimées et d’enfants inscrits pour comprendre leurs effets à moyen et long terme. J’ai soulevé des questions sur les résultats des essais vaccinaux de Pfizer et Moderna sur Covid-19, car tout ce que nous connaissions étaient les protocoles d’étude et certains communiqués de presse », a déclaré le professeur.

Cinq semaines après le premier article, Doshi a toujours eu l’occasion de consulter plus de 400 pages de données présentées à la Food and Drug Administration (FDA) avant l’autorisation d’urgence et après avoir fait l’analyse, il a écrit quelques considérations importantes dans la section avis du British Medical Journal : « l’efficacité des vaccins aurait été compromise d’une certaine manière parce que ceux-ci ont été fabriqués en partie sur des patients suspects de covid et sur des covids asymptomatiques non confirmés ». Cela l’aurait conduit à évaluer une efficacité bien inférieure à cela jusqu’ici : « bien en deçà du seuil d’efficacité de 50% pour l’autorisation fixé par les autorités de régulation ». Par conséquent, selon ce qui a été écrit dans le magazine faisant autorité, ce ne serait pas 95% mais bien en dessous, entre 19% et 29%. Ces calculs, lisons-nous dans la note, ont été obtenus avec le calcul suivant : 19% = 1 – (8 + 1594) / (162 + 1816) ; 29% = 1 – (8 + 1594 – 409) / (162 + 1816 – 287). « J’ai ignoré les dénominateurs car ils sont similaires entre les groupes » (le professeur écrit pour clarifier comment les pourcentages ont été calculés).

Si ces données avaient été présentées et analysées, il n’y aurait donc pas eu d’autorisation des autorités compétentes. Mais il y a plus : « Même après élimination des cas survenus dans les 7 jours suivant la vaccination (409 sous vaccin Pfizer vs 287 sous placebo), qui devraient inclure la plupart des symptômes dus à la réactogénicité du vaccin (l’efficacité ndlr) à court terme reste faible et atteint 29%. Les seules données fiables – dit Doshi – pour comprendre la capacité réelle de ces vaccins, sont les cas d’hospitalisation, les patients en réanimation et les décès ».

De toute évidence, à partir de ces réflexions, il y aurait un besoin d’enquêtes plus approfondies. « Le rapport de 92 pages de Pfizer, par exemple, ne mentionne pas les 3 410 cas de « Covid-19 suspecté », ni leur publication dans le New England Journal of Medicine, ni les rapports sur les vaccins Moderna. La seule source qui semble avoir signalé cela est l’ examen du vaccin de Pfizer par la Food and Drug Administration. Il est nécessaire de comprendre la réelle efficacité des données brutes – dit Doshi – mais aucune entreprise ne semble les avoir partagées. Pfizer dit qu’il rend les données disponibles sur demande, mais celles-ci sont toujours sujettes à examen, et Moderna dit que ses données pourraient être disponibles, encore une fois sur demande, une fois l’étude terminée ».

Données en main, on parle de fin 2022 étant donné que le contrôle prend deux ans. Il en va de même pour le vaccin Oxford/AstraZeneca qui publiera ses données à l’issue de l’étude.

source : http://www.zejournal.mobi