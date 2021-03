Ivermectine : l'EMA déconseille son utilisation pour la prévention ou le traitement du COVID-19 - le scandale de trop?

Dans un communiqué de presse du 22 mars 2021, l’Agence européenne des médicaments annonce déconseiller l’utilisation de l’ivermectine pour la prévention ou le traitement de la Covid-19.

Au total, ce serait plus de 46 documents qui auraient été consultés pour l’établissement de cette recommandation sans que le détail de l’analyse ne soit donné :

« L'EMA aurait examiné les dernières preuves sur l'utilisation de l'ivermectine pour la prévention et le traitement du Covid-19 et a conclu que les données disponibles ne soutiennent pas son utilisation pour la Covid-19 en dehors d'essais cliniques bien conçus . »

L’usage de l’ivermectine

Dans l'UE, les comprimés d'ivermectine sont approuvés pour le traitement de certaines infestations de vers parasites, tandis que les préparations cutanées à l'ivermectine sont approuvées pour le traitement d'affections cutanées telles que la rosacée. L'ivermectine est également autorisée à usage vétérinaire pour un large éventail d'espèces animales pour les parasites internes et externes.

Les médicaments ivermectine ne sont pas autorisés pour une utilisation dans COVID-19 dans l'UE, et l'EMA n'a reçu aucune demande pour une telle utilisation. Rappelons cependant que Me Teissedre a saisi le Conseil d’Etat pour que l’ANSM s’auto-saisisse d’une étude pour une recommandation temporaire d’utilisation pour le traitement ivermectine. Lors de l’audience au Conseil d’état, le représentant de l’ANSM avait mentionné n’avoir reçu aucune demande des fabricants pour une RTU pour ce médicament, mais que l’ANSM allait solliciter les laboratoires détenteurs de RTU en France – Ils seraient sept en apparence.

L’ivermectine dans les médias

Dans la suite de son communiqué, l’EMA écrit : À la suite de récents rapports des médias et de publications sur l'utilisation de l'ivermectine, l'EMA a examiné les dernières preuves publiées issues d'études de laboratoire, d'études observationnelles, d'essais cliniques et de méta-analyses. Des études en laboratoire ont montré que l'ivermectine pouvait bloquer la réplication du SRAS-CoV-2 (le virus responsable du COVID-19), mais à des concentrations d'ivermectine beaucoup plus élevées que celles obtenues avec les doses actuellement autorisées. Les résultats des études cliniques étaient variés, certaines études ne montrant aucun bénéfice et d'autres rapportant un bénéfice potentiel. La plupart des études examinées par l'EMA étaient de petite taille et présentaient des limites supplémentaires, notamment des schémas posologiques différents et l'utilisation de médicaments concomitants. L'EMA a donc conclu que les preuves actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour soutenir l'utilisation de l'ivermectine dans COVID-19 en-dehors des essais cliniques . »

Rappelons que lors du debriefing avec le Dr Andrew Hill, ce dernier avait déclaré « que les études n’étaient peut-être pas l’étalon or des études mais qu’il était satisfait de la validité des résultats. » Cette étude a depuis fait l’objet d’un debunkage avec l’ingérence de Dominique Costagliola de l’Inserm qui est mentionnée comme ayant eu des échanges avec le Dr Hill à ce sujet alors qu’elle n’est pas auteur sur la méta-analyse du Dr Hill. Une fraude supplémentaire qui ne manquera pas de faire parler et rappelle le traitement réservé à la bithérapie Raoult à base d’hydroxychloroquine et d’azithromycine.

A ce jour il y a sept méta-analyses qui montrent l’efficacité du traitement et l’absence d’effets secondaires est notoire pour ce traitement qui a été découvert par le Pr Omura, prix Nobel de médecine et pourtant l’EMA écrit :