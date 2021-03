Jean-Marie Bigard a relevé le Défi ! On le connaît trivial, grossier, truculent, horripilant pour certains... Mais derrière l'humoriste, on devine un homme sensible, écorché, engagé, qui a le courage d'exprimer ses idées, quitte à déplaire. C'est cet homme que l'on connaît un peu moins qui nous a intéressés, et c'est lui qui livre sa vérité au micro de Richard Boutry.