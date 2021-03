L’Occident prépare une fausse liste de personnes décédées au « Spoutnik V »

Selon l’interlocuteur de l’agence, le scénario d’attaque est en cours de préparation par le biais d’organisations non gouvernementales contrôlées (US Agency for International Development, Soros Foundation, Thomson Reuters Foundation) et de structures médiatiques (BBC, Reuters, Internews)

L’Occident prépare le scénario d’une attaque d’information contre le vaccin russe Spoutnik V avec une fausse mort massive de personnes prétendument à la suite de l’utilisation du médicament. Cela a été rapporté vendredi à TASS par une source de haut rang du Kremlin.

« Par le biais d’organisations non gouvernementales contrôlées (Agence américaine pour le Développement international, Fondation Soros, Fondation Thomson Reuters) et de structures médiatiques (BBC, Reuters, Internews), un scénario d’attaque d’information contre Spoutnik V est en cours de préparation pour prouver « l’inefficacité et le danger du vaccin » en simulant la mort massive de personnes prétendument à la suite de l’utilisation du médicament » , a-t-il dit.

Selon la source, l’attaque est planifiée dans le contexte d’une demande mondiale croissante du vaccin russe.

Le 2 février, la revue médicale The Lancet a publié les résultats de la troisième phase d’un essai clinique du vaccin russe, selon lequel il s’est avéré être l’un des plus sûrs et des plus efficaces au monde.

L’efficacité du médicament est de 91,6%, chez les volontaires de plus de 60 ans et 91,8% chez les autres.

Les anticorps développé contre le coronavirus après la première injection du vaccin « Spoutnik V » est en moyenne de 98% chez l’ensemble des volontaires.

source : https://fr.news-front.info/