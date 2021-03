La nouvelle carte d'identité qui tue la nationalité

La nouvelle carte d'identité, plus petite (de la taille d'une carte de paiement), choque les français.

Les réactions défavorables sont en effets nombreuses sur les réseaux sociaux, ce pour deux raisons.

- Il y figure le drapeau européen à la même dimension que l'étendard tricolore.

-Faisant fi des convictions politiques de chacun, les mots sont traduits en anglais tandis que l'Angleterre est sorti de l'Union après moult rebondissements autour des accords du Brexit.

Si l'Irlande et Malte conversent dans cette langue, la vraie langue officielle au Parlement Européen est le français.

Cette nouvelle CNI pourra à terme regrouper un tas d'informations sur vous, peut-être même votre carnet vaccinal,, votre Green card ou "PASS sanitaire" comme on le dit chez les lutéciens. Enfin, celle-ci sera valide 10 ans contre 15 ans auparavant, ce qui permettra à l'Etat d'engranger un peu plus de blés.

Je finirai par dire simplement qu'à travers cette nouvelle CNI, on tente délibérément et paradoxalement de nous supprimer la nationalité française et beaucoup de notre identité.

Prochaine étape, vous l'injecter.

Marc Bildermann pour WikiStrike