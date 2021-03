par Patrice Gibertie.

Dans le monde entier alerte générale : la pandémie repart dans les pays vaccinés avec les nouveaux variants. Il faut se tourner vers un traitement qui brise les mutations comme l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine …!

Difficile d’être audible dans un pays désinformé.

Les médecins des plateaux télés ont une guerre de retard, ils n’ont toujours rien compris ! Leur chantage politique rappelle ceux des généraux responsables de la défaite de 40, Pétain en tête ; ils n’avaient rien compris mais voulaient faire porter à d’autres les conséquences de leurs fautes. Leur chance, comme en 40 la lâcheté des Français et l’absence de courage des politiques !

Il faut les renvoyer au travail, ils se sont trompés et ça continue ! Cinq prix Nobel nous donnent la marche à suivre ; pas de confinement mais un traitement. Ils ajoutent ; un traitement précoce !

Hélas les Nobel ne seront pas écoutés, nous seront reconfinés, vaccinés et à l’automne il faudra recommencer, reconfiner, revacciner … Que de temps perdu…

Lorsque nous réalisons que des variantes de souches émergent qui dépassent notre politique de vaccination de masse, la réponse n’est pas plus de verrouillages mais un traitement qui ne génère pas de nouveaux variants.

La pression sélective des anticorps (issus des vaccins) sélectionnera des virus capables d’échapper aux anticorps – c’est donc un danger – et nous voyons déjà cela se produire avec les différents mutants. Donc, un grand avantage de l’ivermectine par rapport à la vaccination est le fait que le virus ne peut pas développer de résistance.

L’étude de Pasteur qui fait peur : les vaccins ont bien protégé contre le variant anglais et face aux nouveaux variants ils n’empêchent pas une flmbée de l’épidémie dans des régions du monde très vaccinées (Michigan, Chili…)

Sensibilité des variants infectieux du SARS-CoV-2 B.1.1.7 et B.1.351 aux anticorps neutralisants

Les deux vaccins arn ont une efficacité dix à douze fois moins forte face au variant sud africain il faut surtout bien plus d’anticorps – 6 fois plus – pour parvenir à le neutraliser. Les personnes avec une faible réponse immunitaire y sont donc particulièrement exposées.

Les variantes B.1.1.7 et B.1.351 du syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) ont été identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud,

Ici, nous avons isolé des souches infectieuses B.1.1.7 et B.1.351 d’individus gravement infectés. Nous avons examiné la sensibilité des deux variantes aux anticorps anti-SRAS-CoV-2 présents dans les sérums et les prélèvements nasaux d’individus infectés par des souches précédemment en circulation ou qui ont été récemment vaccinés, en comparaison avec un virus de référence D614G.

Au dernier moment (semaine 3 après la deuxième dose), les titres neutralisants ont augmenté chez la plupart des receveurs et étaient similaires entre D614G ( traditionnel)et B.1.1.7( britannique). Les titres sont restés 14 fois et 53 fois inférieurs par rapport à B.1.351 (sud africain), par rapport à D614G et B.1.117, respectivement.

EN UNE SEMAINE L’IVERMECTINE A DIVISÉ PAR DEUX LE NOMBRE DE DÉCÈS, C’est en TCHÉQUIE,

APRÈS CINQ MOIS DE CONFINEMENT ET UN HABITANT SUR DEUX VACCINE LE CHILI RECONFINE. La vaccination sélectionne des variants toujours plus agressifs qui lui échappe et la pandémie repart (Michigan , Chili et demain Israel ou UK).

Au début du mois j’ai prévenu les lecteurs de ce blog, le choix de la Tchéquie servirait d’exemple, sans vaccin et confrontée à une vague de covid incontrôlable donnait le feu vert aux généralistes :

La dernière semaine de mars on comptait une moyenne de 92 décès par jours contre 172, la semaine précédente. Le lundi 29 on ne comptabilisait plus que 52 décès…

La balance bénéfice/risque est extrêmement en faveur de l’utilisation de l’ivermectine comme traitement précoce du Covid-19. En effet, TOUTES les études randomisées sur la charge virale avec des doses multiples d’ivm, sont positives, sans exception. #ivermectinworks #BeBraveWHO

Si vous avez le courage d’écouter les infos officielles, vous entendrez que le Chili est débordé par le Covid et doit reconfiner. Ils oublient de vous dire que c’est le pays le plus avancé en Amérique latine sur la vaccination.

Il en va de même au Michigan et dans plusieurs États Américains …

Pas encore de reprise en Israël car pas de nouveaux variants. La dernière vague vient juste de se terminer avec une flambée inexplicable de cas pendant la vaccination.

La revue de la littérature du Dr Pierre Kory et des co-auteurs de la FLCCC sera finalement publiée dans l’American Journal of Therapeutics ! Bonne nouvelle !

L’Europe connaît une troisième vague alors que des millions de personnes ont été vaccinées, tandis que des signes inquiétants apparaissent aux États-Unis. L’écrivain de Forbes, Nicolas Reimann, a publié un article le 18 mars 2021 dans lequel il notait que les États ayant les taux de vaccination les plus élevés commençaient à augmenter le nombre de cas.

Par rapport au 21 février, les cas du Michigan sont passés en moyenne de 1 030 par jour à 4 122 par jour, soit un quadruplement.

Les responsables de la santé de l’État attribuent cette augmentation à de nouvelles variantes contagieuses se répandant dans le Michigan. D’autres États avec des taux de vaccination élevés incluent la Virginie-Occidentale, le Maine et le Montana, et ils font face à des pics similaires. Les responsables de la santé américains ont admis que la variante britannique pourrait devenir la souche dominante dans notre pays d’ici la fin du mois. Elle est 56% plus contagieuse et jusqu’à deux fois plus mortelle que la souche d’origine.

Les variantes sont un problème important pour de nombreuses raisons, mais la plus convaincante est qu’elles sont plus résistantes à nos vaccins. Selon un article publié le 9 mars 2021 dans WebMD par Ralph Ellis, les vaccins Pfizer et Moderna ne fonctionnent pas aussi bien contre la variante sud-africaine (B.1.351), bien qu’ils semblent toujours efficaces contre la variante britannique (B.1.1. 7).

Citant une étude publiée dans Nature, il a rapporté que le pourcentage d’anticorps neutralisants pour le variant sud-africain était 12,4 fois inférieur pour le vaccin Moderna par rapport à l’original et 10,3 fois inférieur pour le vaccin Pfizer. Une réduction de 12,4 fois équivaut à une réduction de 92% de l’efficacité, tandis qu’une réduction de 10,3 fois équivaut à une réduction de 90,3%.

Dans une autre étude publiée le 16 mars 2021 dans le New England Journal of Medicine, le vaccin AstraZeneca a été évalué contre la variante sud-africaine et s’est révélé efficace à seulement 10,4%. William Haseltine, un contributeur de Forbes, a écrit : « Ceci est très préoccupant car la variante sud-africaine partage des mutations similaires avec les autres variantes ».

On a demandé au Dr Peter McCullough ce qu’il pensait de cette grave question.

Le Dr Peter McCullough, éminent épidémiologiste et vice-président de la médecine interne chez Baylor à Dallas, est bien connu dans la pandémie, en grande partie grâce à son témoignage en tant que témoin principal des premières audiences du Sénat tenues en novembre 2020 au cours desquelles il a plaidé tôt traitement ambulatoire, y compris la trithérapie d’un cocktail composé d’un antiviral, d’un antibiotique et de zinc.

Il a tiré la sonnette d’alarme lors de cette audition cruciale, prédisant que la pandémie submergerait bientôt la capacité hospitalière. Le Dr Harvey Risch, l’éminent épidémiologiste et chercheur de Yale, a cité plus de 200 études attestant de l’efficacité du HCQ dans le traitement ambulatoire du COVID-19. Le Dr George Fareed, ancien professeur de Harvard et virologue du NIH, a témoigné de son expérience dans le traitement de plusieurs centaines de patients dans la vallée impériale de Californie (avec son associé le Dr Brian Tyson) avec la trithérapie de HCQ, de zinc et d’azithromycine sans mort unique. (Au moment d’écrire ces lignes, les deux médecins ont traité conjointement quelque 5 000 cas de COVID-19 avec seulement deux décès.)

Le Dr McCullough a récemment développé son témoignage au Sénat lors d’une interview sur le forum Covexit.

« À la suite de ce témoignage au Sénat, j’ai prédit que nous allions déborder nos hôpitaux – si nous n’avions pas de traitement précoce. Pour déborder des hôpitaux américains, il faudrait que 135 000 patients soient hospitalisés avec COVID. Nous avons atteint 128 000 aux États-Unis, puis les taux ont commencé à chuter. Nous avons reçu des données… qu’à la suite de ce témoignage, suivi du deuxième témoignage du 8 décembre par le Dr Kory et d’autres, nous pensons qu’il y a eu une forte augmentation des traitements précoces aux États-Unis. L’AAPS estime que 500 000 personnes ont effectivement reçu un traitement précoce. Et cela a probablement changé le visage de la pandémie. Nous avons commencé à voir la mortalité, les nouveaux cas et les hospitalisations baisser en même temps ».

Interrogé sur les cas croissants d’aujourd’hui et le problème des nouvelles variantes, le Dr McCullough a fait part de ses réflexions : « Il y avait un état d’esprit dans les National Institutes of Health selon lequel (la solution) allait être la vaccination contre la protéine de pointe et rien d’autre … La position de l’agence de réglementation est un médicament unique – un par un – et ils n’ont pas été capables de penser dans un environnement multi-médicaments… Nous devons être compétents du point de vue de la santé publique pour suivre la science… Si nos méthodes de contrôle de contagion semblent avoir se retournent contre eux et sont inefficaces, nous devons les changer. Si nous voyons un signal de mortalité avec un vaccin, et nous le voyons vraiment, nous ne voulons pas le blanchir. Nous voulons des examens indépendants ».

Un examen indépendant a déjà été effectué. Le Dr Tess Lawrie est directeur du Evidence-Based Medicine Consultancy à Bath, en Angleterre. Elle est régulièrement sollicitée par le British National Health Service et l’Organisation mondiale de la Santé pour effectuer des méta-analyses complètes et indépendantes sur des preuves médicales. Ses résultats éclairent les décisions relatives à l’élaboration de lignes directrices internationales sur la pratique clinique.

Le Dr Lawrie a effectué une analyse aussi complète des preuves médicales avec l’ivermectine. Le Dr Lawrie a conclu, « Entre Noël et le nouvel an, j’ai examiné de manière indépendante 27 études présentées par le FLCCC comme preuve de l’efficacité de l’ivermectine. Les preuves qui en résultent sont cohérentes et sans équivoque : l’ivermectine fonctionne bien à la fois pour prévenir les infections à COVID et pour prévenir les décès aux mêmes doses utilisées pour traiter les poux et autres infections parasitaires. Je suis très heureux de vous informer que ces preuves étayent solidement la recommandation du FLCCC selon laquelle l’ivermectine devrait être adoptée globalement et systématiquement pour la prévention et le traitement du COVID-19. Parce que je sais qu’il y a beaucoup de fausses nouvelles, je tiens à vous assurer que vous pouvez faire confiance à l’intégrité de mon rapport parce que je suis un consultant indépendant expérimenté en recherche médicale dont le travail est régulièrement utilisé pour étayer les directives internationales de pratique clinique. En outre,

Le Dr Marc Wathelet, un virologue formé à Harvard, a également passé en revue les efforts actuellement infructueux pour contenir la pandémie. Il résume le problème et sa solution : « La pression sélective des anticorps (issus des vaccins) sélectionnera des virus capables d’échapper aux anticorps – c’est donc un danger – et nous voyons déjà cela se produire avec les différents mutants. Donc, un grand avantage de l’ivermectine par rapport à la vaccination est le fait que le virus ne peut pas développer de résistance ».

L’essentiel est l’humilité scientifique, ce qui est nécessaire dans le leadership de la santé publique. Le Dr Peter McCullough prévient : « Nous devons avoir beaucoup d’humilité ». Lorsque nous réalisons que des variantes de souches émergent qui dépassent notre politique de vaccination de masse, la réponse n’est pas plus de rappels et plus de verrouillages. Lorsque ce que nous faisons ne fonctionne pas, nous devons avoir l’humilité scientifique pour obtenir une autre opinion scientifique indépendante et changer notre approche.

La réponse ne doit pas être d’abandonner la vaccination ; il peut s’agir simplement d’ajouter des médicaments séquentiels et des nutraceutiques comme le Dr George Fareed et le Dr Peter McCullough l’ont largement publié ici :

Le Dr Fareed a affiné sa combinaison de médicaments séquentiels et de nutraceutiques pour inclure à la fois les antiviraux, le HCQ et l’ivermectine, car ils se complètent. Il note qu’ils peuvent travailler en synergie car ils ont des mécanismes d’action différents. Le Dr Fareed a également ajouté d’autres médicaments, notamment des stéroïdes, des anticoagulants, de la colchicine et de la fluvoxamine, sur la base de nouvelles études scientifiques.

Un autre virologue, le Dr Wathelet, a fourni des informations supplémentaires. Il avait fait des recherches approfondies sur le premier virus du SRAS plus d’une décennie avant le début de la pandémie. Il est l’un des rares véritables experts sur le SRAS et les coronavirus. Il a averti le gouvernement belge dès février 2020 des conséquences de la pandémie actuelle. Et il avait raison. Le Dr Wathelet propose maintenant que l’ivermectine soit administrée à toutes les personnes infectées et à tous leurs contacts. Il note que cela écraserait la pandémie en quelques semaines. « Quelques semaines suffisent. Qu’est-ce qu’on attend ? »

Le Dr Pierre Kory observe que le Bangladesh a effectivement déjà fait cela. Ils utilisent l’ivermectine depuis novembre et la donnent à toutes les personnes infectées et à tous leurs contacts : « On prévoyait qu’ils auraient deux millions de morts en fonction de la taille et de la densité de leur population. On pensait qu’ils étaient décimés. Ils ont adopté l’ivermectine très tôt. Il y a des rapports de journaux selon lesquels chaque ménage prend de l’ivermectine ».

Dans un pays de 160 millions d’habitants, ils n’ont plus que 8 000 morts. Dans notre pays qui compte deux fois cette population, nous avons aujourd’hui 547 000 décès, soit plus de 68 fois plus. Le Dr Kory soutient qu’aucune autre étude n’est nécessaire pour prendre la décision d’utiliser l’ivermectine.

« Les données sont inattaquables lorsque vous voyez les montagnes, la totalité et l’étendue des données. C’est vraiment difficile à supporter (l’échec de nos régulateurs à utiliser l’ivermectine pour sauver des vies) ».

source : https://pgibertie.com