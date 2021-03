Le Danemark et la Norvège suspendent l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca après des cas de thrombose

La Norvège suspend à son tour le vaccin AZ

L'Autorité de santé danoise a annoncé ce jeudi la suspension de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 au Danemark après plusieurs cas de thrombose parmi les personnes vaccinées.



© Reuters

"Nous devons, avec l'Agence danoise des médicaments, répondre aux signalements de possibles effets secondaires importants, à la fois au Danemark et dans d'autres pays européens", a déclaré dans un communiqué le directeur de l'autorité de santé, Søren Brostrøm.



Ce dernier n'a pas précisé combien de cas avaient été signalés. L'Autriche a suspendu cette semaine l'utilisation d'un lot de doses AstraZeneca afin d'enquêter sur le décès d'une femme à la suite de troubles de la coagulation et un cas d'embolie pulmonaire.



AstraZeneca déclare que ses doses de vaccin sont soumises à des contrôles de qualité rigoureux et ne fait état d'aucun cas confirmé d'effets secondaires graves associés au vaccin.



L'Agence européenne des médicaments (EMA) a quant à elle déclaré mercredi qu'aucune preuve ne permettait pour l'instant d'établir un lien entre le vaccin d'AstraZeneca et les deux cas signalés en Autriche.



Le nombre d'événements thromboemboliques - qui se caractérisent par la formation de caillots sanguins - chez les personnes ayant reçu une injection de vaccin AstraZeneca n'est pas plus élevé que dans la population générale, a ajouté l'EMA, avec 22 cas signalés sur les 3 millions de personnes vaccinées à la date du 9 mars.



L'Agence des médicaments danoise attend de son côté de plus amples investigations de l'EMA.



"Il est important de souligner que nous n'avons pas renoncé à l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, mais que nous la suspendons", a déclaré Søren Brostrøm.



L'agence de santé publique a ajouté que la campagne vaccinale au Danemark était prolongée jusqu'au 15 août en raison de cette suspension. (Jacob Gronholt-Pedersen; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)