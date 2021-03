« Le décompte mortifère covid de la DGS et de Santé Publique France, ne colle pas du tout avec les chiffres de l’INSEE. Chercher l’erreur ! »

Or, il n’existe pas de différence significative entre les nombres de décès chez les femmes et chez les hommes en 2017, 2018, 2019, comme en 2020 (tests t student)

Mais les courbes les plus marquantes s’observent lorsque l’on analyse les nombres de décès en fonction des classes d’âges :

N’hésitez-pas à zoomer pour mieux voir

Le graphique suivant illustre aussi l’évidence selon laquelle les 85 ans et plus sont les principales victimes des infections respiratoires aiguës à virus…

Nous en arrivons au cœur de la problématique qui interroge fortement. Le tableau ci-dessous synthétise les évolutions de la mortalité globale (autre expression synonyme de la mortalité toutes causes) sur l’ensemble de la population française de 2017 à 2020 inclus, selon le sexe, et selon les classes d’âges.

Intéressons-nous d’abord à la mortalité observée sur l’ensemble de la population française :

Nous avons donc observé en 2020, 54.106 décès supplémentaires par rapport à 2019, soit une augmentation (surmortalité) de +8,5%

Or, les données de Santé Publique France font état de :

- 44.826 décès covid19 déclarés à l’hôpital [1] à la date du 31 décembre 2020 (depuis le 1er mars 2020)

[1] Pour retrouver ce chiffre, il suffit d’aller sur la plateforme en « open data » proposée par Santé Publique France. Elle se nomme GÉODES (ici). Vous cliquez en haut à droite sur le bouton « INDICATEURS ». Dans la fenêtre « CHOISIR DES INDICATEURS », vous cochez la case « par pathologie » puis vous cliquez sur le « C » en dessous à gauche. Vous sélectionnez « COVID-19 », puis « Données hospitalières », vous descendez dans la liste et cliquez sur « Nombre cumulé de personnes décédées par sexe et vous choisissez « Hommes et femmes ». Vous cliquez alors sur le bouton en haut « SYNTHESE », puis complètement à droite de l’écran sur le bouton « ACTIONS » avec lequel vous sélectionnez « Exporter ». Dans la fenêtre qui s’ouvre à gauche de l’écran, vous choisissez le format de fichier souhaité (personnellement, j’utilise le tableur Excel). Vous ouvrez le fichier d’export de données Excel® cliquant sur « OK », et dans la feuille de calcul « Graphiques » vous retrouverez les données sur la ligne 293, à la date du 31/12/2020 : 44.826

- 19.613 décès de résidents covid+ survenus en EHPAD, chiffre arrêté à la date du 27/12/2020 (à retrouver dans le « Point épidémiologique hebdomadaire national » du 31/12/2020, voir page 19 dans le tableau 2 de « SURVEILLANCE DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (ici)). Le nombre de décès de résidents covid19 en EHPAD à la date du 31/12/2020 n’est pas disponible. Mais, le « Point épidémiologique hebdomadaire national suivant, daté du 7 janvier 2021 (ici) donnait le chiffre pour le 3 janvier 2021, dans le même tableau, page 21, à savoir 20.126 décès de résidents covid-19 survenus en EHPAD. Nous pouvons donc estimer, en rajoutant la moitié des décès survenus entre les deux dates, qu’au 31/12/2020, 19.613+(20.126-19.613)/2 = 19.870 résidents covid-19 étaient décédés en EHPAD,

Il faut également tenir compte d’une estimation réalisée le 26 avril 2020 par 2.400 médecins généralistes adhérents au syndicat MG-France qui avaient évalué à 9.000 le nombre de personnes covid-19 dont le décès était survenu à leur domicile (ici). Cette estimation, faut-il le noter, est vraisemblablement très inférieure à la réalité. Il n’y a pas eu d’actualisation de ce chiffre. La DGS et Santé Publique France n’en n’ont donné aucun.

Donc, au total et à minima : 44.826 + 19.870 + 9.000 = 73.696 décès attribués au covid-19 en France au 31 décembre 2020

C’est-à-dire que nous aurions eu en 2020 près de 74.000 décès attribués au SARS-COV-2, soit une surmortalité spécifique au covid, de quelques 20.000 décès en excès de la surmortalité toute causes (données INSEE, bien plus fiables, puisque issue des certificats de décès dont les données sont télétransmises par les mairies directement dans la base INSEE)

Cherchez l’erreur ?

De toute évidence, les 54.000 décès de surmortalité toutes causes, enregistrés par l’INSEE en 2020 par rapport à 2019, sont loin d’être les seuls attribuables au SARS-COV-2. A l’évidence, la déprogrammation des autres soins, chirurgicaux, cardiologiques, oncologiques, mais aussi les répercussions des mesures d’enfermement et de privation des libertés sur la santé psychologique, sont à l’origine d’une surmortalité de nombreuses autres causes.

Il est donc patent que le surdiagnostic de décès covid19 en France en 2020 est très supérieur aux 20.000, estimés par simple soustraction entre les décomptes INSEE et DGS/SPF…

Nous savions que mourir avec le covid ou mourir à cause du covid, ce n’est pas la même chose

Quelle est l’ampleur exacte de ce surdiagnostic de décès attribués au SARS-COV-2 ?

Nul ne le sait.

Les données INSEE sont réconfortantes au moins sur un point. Une baisse de la mortalité a été observée en 2020 par rapport à 2019, chez les plus jeunes.

- La baisse de la mortalité atteint 9,4% chez les moins de 20 ans. Soit près de 500 décès évités en 2020.

- Une baisse chez les Françaises et Français âgés de 20 à 39 ans de -4,4% se traduit par une réduction de plus de 400 décès en 2020 par rapport à 2019.

En revanche, les chiffres de la mortalité sont implacables pour les plus de 65 ans. Avec une surmortalité en 2020, année pandémique, de 9,3 à 10,7% pour les 3 tranches d’âges étudiées, Les 65-74 ans, les 75-84 ans et les 85 ans et +

Le nombre des décès chez les 75-84 ans est de 50% plus élevé que chez les 65-74 ans. Le nombre des décès fait plus que doubler chez les 85 ans et plus par rapport aux 75-84 ans…

85% des décès s’observent bien chez les plus de 65 ans…

Si l’on tient compte des populations concernées (Pyramide des âges au 1er janvier 2020, encore accessible : ici), nous pouvons faire les constats suivants :

- Les 106.127 décès en 2020 de personnes âgées de 65 à 74 ans, représentaient 1,4% des 7,4 millions de personnes appartenant à cette classe d’âge, soit 1 personne sur 71,

- Les 150.762 décès en 2020 de personnes âgées de 75 à 84 ans, totalisaient 3,7% de la classe d’âges (4,1 millions), soit une personne sur 27,

- Les 315.803 décès en 2020 observés chez les 85 ans et plus, ont concerné 13,8% de cette classe d’âge (2,3 millions), soit près d’une personne sur 7…

Nous comprenons ainsi que la mesure indispensable qui n’a pas été prise en France, celle d’isoler strictement les personnes du grand âge pour les protéger, de les héberger en chambre individuelle (ou de cloisonner les chambres doubles à l’aide de plexiglass®), d’interdire les trois repas par jour donnés en salle à manger…

A contrario, il fallait laisser circuler les jeunes et bien portant, qui ne risquent quasiment rien pour qu’ils puissent contribuer à l’acquisition de l’immunité collective. Car nous n’y parviendrons pas avec la seule vaccination. Une vaccination qui n’est pas nécessaire chez les personnes en bonne santé…

Avec 1.270 décès par million d’habitant, la Suède, durement touché en deuxième vague, mais qui n’a pas confiné et rien fermé, reprend du poil de la bête. Elle présente aujourd’hui 12% de mortalité par million d’habitants en moins que la France (1.425 décès par million d’habitants)…