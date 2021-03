Le gouverneur de Floride annule toutes les amendes infligées par les autorités locales dans le cadre des mesures liées au Covid-19

par Tiffany Razzano.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé mercredi un décret annulant toutes les amendes infligées pour violation des mesures mises en place par les autorités locales en raison de la pandémie de Covid-19.

L’ordre exécutif n° 21-65 annule les amendes infligées à toutes les entreprises et les particuliers entre le 1er mars 2020 et le 10 mars 2021 « à la lumière des restrictions sans précédent imposées par les autorités locales ».

L’ordre du gouverneur a été approuvé par le « Board of Executive Clemency » [NDT : « Conseil de Clémence exécutive », dont le rôle est d’étudier les demandes d’amnistie] de l’État.

L’ordonnance permet de se défendre contre le paiement des amendes infligées par les autorités locales dans le cadre des mesures liées à la pandémie. Elle ne s’applique pas aux ordonnances ou aux mesures d’application prises par l’État en lien avec le Covid-19, parmi lesquelles les amendes imposées par l’État aux résidences-services, aux hôpitaux et aux autres acteurs de la santé.

M. DeSantis a présenté cette ordonnance lors d’une conférence de presse jeudi.

« Je pense que ces amendes sont hors de contrôle, et nous voulons nous assurer que les citoyens sont protégés. La plupart de ces restrictions n’ont pas été efficaces. C’est la réalité. Les preuves sont là, et nous voulons vraiment aller de l’avant. Nous voulons que les habitants prennent des décisions, mais pas sous le joug un gouvernement autoritaire », a-t-il déclaré, selon Bay News 9.

En septembre, le gouverneur avait déjà promulgué un décret suspendant la perception des amendes liées aux restrictions imposées par les autorités locales en raison du Covid-19.

Une certaine incertitude règne quant à la façon dont ce décret s’appliquera aux municipalités qui ont infligé des amendes aux entreprises et aux particuliers pour avoir violé les ordonnances locales liées à la pandémie.

« Les actions et les protocoles contre le Covid mis en place à l’échelon local ont contribué à préserver la sécurité et la santé des habitants de Floride. À maintes reprises, en l’absence de leadership et d’une stratégie cohérente de l’État, des villes comme St. Pete ont dû prendre les devants. Nous continuerons à le faire du mieux que nous pouvons », a écrit Rick Kriseman, maire de St. Petersburg, sur Facebook mercredi.

source : https://patch.com

traduit par theAlpman pour Le Média en 4-4-2

via https://lemediaen442.fr