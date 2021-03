Le prix Nobel de médecine 2015 explique comment en finir avec la Covid

Le prix Nobel de médecine 2015 leur explique qu’ils n’ont rien compris aux macrolides. Nous savons maintenant que les ânes bâtés qui peuplent les plateaux tv sont incapables de lire une étude scientifique !

Point de doute s’ils l’avaient pu ils auraient interdit la pénicilline

Etes vous convaincus que les vaccins seront efficaces contre les variants ? Attendrez vous le dixième confinement pour réagir ? la cinquième injection d’un vaccin « adapté » ? la septième vague ?

Et si enfin nous écoutions les grands professeurs de la médecine internationale ?

LISEZ LA SUITE ET SURTOUT PASSEZ LE MESSAGE DU PRIX Nobel ; les macrolides soignent la covid !

L’ivermectine , aussi importante aujourd’hui que la pénicilline hier

Dominique Costaglia, Yazdanpahna l’Inserm ont fait pression sur l’EMA et l’OMS, Macron et Véran porteront la responsabilité historique de cette faute !

Le prix Nobel de médecine Satoshi Omura fait la leçon aux affidées de big pharma …

Vous en doutez : lisez la synthèse

Vous interdisez l’ivermectine et vous réfutez les dizaines d’études randomisées qui prouvent son efficacité sur le covid humain car une étude française ne parvenait pas à prouver l’efficacité de l’ivermectine sur des hamsters et une autre in vItro nécessitait des doses trop fortes .

Laissez moi vous expliquer…

Avec des termes plus scientifiques le prix Nobel reprend tous les arguments hostiles d’un côté, de l’autre les 21 études randomisées contrôlées, les 90 études observationnelles favorables. De manière fort policée il explique…

La prestigieuse revue Japanese Journal of antibiotics vient de publier une synthèse sur les études réalisées sur l’ivermectine contre la covid. Morimasa Yagisawa, Ph., Patrick J. Foster, , Hideaki Hanaki, Ph.D. et le prix Nobel de médecine Satoshi Ōmura, Ph.D.1.

Le 27 février 2021 la méta-analyse a été réalisée sur 14 906 patients dans 42 études cliniques (dont 21 essais contrôlés randomisés avec 2869 patients). Elle a rapporté des améliorations de 83% dans le traitement précoce, 51% dans le traitement tardif, et 89% dans la prévention de l’apparition de la maladie. Sur la base des résultats de ces 42 essais, il conclut que la probabilité que ce jugement sur les performances cliniques supérieures de l’ivermectine soit faux est estimée à 1 sur 4 billions.

Il reprend une autre méta analyse de Hill en soulignant la bizarrerie des conclusions qui ne correspondent pas aux résultats (la patte de COSTAGLIA selon le dr Maudrux, elle aurait tout modifiée )

Il s’intéresse au seul argument de Costaglia ; la concentration efficace d’ivermectine contre le SRAS-CoV-2 dans une expérience in vitro, est trop forte pour l’homme.) Il lui explique que c’est un classique et que cela n’infirme pas l’efficacité de doses bine plus faibles sur l’homme.

Il s’efforce de comprendre le blocage :LES CAPACITES DES MACROLIDES NE SONT PAS CELLES QUE VOUS CROYEZ

(1) activité antivirale,

(2) inhibition de la relation entre le virus et la cellule hôte,

(3) les actions liées à la régulation de réactions de l’hôte.

Les médecins de terrain se voient confirmer leur intuition de soigner avec des macrolides et par la même occasion l’âne bâté qui préside l’ordre des médecins est ridiculisé.

Lorsque l’efficacité de l’ivermectine pour la « pandémie de COVID-19 » sera confirmée avec la coopération de chercheurs du monde entier et que son utilisation clinique sera réalisée à l’échelle mondiale, elle pourrait s’avérer très bénéfique pour l’humanité. Elle peut même s’avérer comparable aux avantages tirés de la découverte de la pénicilline – considérée comme l’une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Ici, une autre utilisation de l’ivermectine, qui a été qualifiée de « miracle » ou « Merveille » , est ajoutée. L’histoire a démontré que l’existence de composés dérivés de produits avec des effets aussi divers sont extrêmement rares.*

source:https://pgibertie.com/