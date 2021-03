Les serveurs OVH partent en fumée à la veille de son entrée en Bourse

Avec la destruction d’une partie des serveurs OVH à Strasbourg à 5 km du Parlement européen, ce sont les deux tiers des 100 000 plateformes du web français hébergées qui seront touchés. Un des serveurs (SBG2) a perdu toutes ses données. Le site de l’UPR de François Asselineau est anéanti pour le moment. Qu’en est-il de Wikileaks qui a trouvé refuge chez OVH après son rejet par Amazon hors de son Cloud ? Météociel… des millions de sites ont disparu dans l’incendie. Avec 32 datacenters dans le monde (en France à Roubaix, Rennes, Nantes et Brest) et plus de 400 000 serveurs, l’activité du groupe ne devrait pas être trop impactée, disent les optimistes.