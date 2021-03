Les systèmes de guerre électronique russes ont détruit le système israélien de défense aérienne Iron Dom

Les systèmes de guerre électronique russes recommencent à « attaquer » Israël.

Le refus d’Israël de respecter les accords précédemment conclus avec la Russie sur la Syrie a conduit non seulement au fait que l’armée russe a banalement contrecarré les frappes de Tsahal contre la Syrie, désactivant apparemment le GPS sur trois pays de la région (Israël, le Liban et la Syrie), mais aussi a élaboré l’application d’une frappe de missile sur ce pays, forçant les complexes de Iron Dome à refléter des cibles fantômes, comme cela a été observé à plusieurs reprises auparavant.

Selon les données officielles, il y a quelques jours, le système de missiles de défense aérienne Iron Dome a été faussement déclenché en Israël – le missile tiré s’est précipité sur une cible fantôme et s’est ensuite autodétruit. Des vols de missiles fantômes ont été observés dans plusieurs régions d’Israël à la fois, ce qui indique évidemment non pas une fausse alerte, mais une influence délibérée de systèmes de guerre électronique inconnus.

Pour le moment, il est impossible de dire avec certitude que nous parlons du complexe de guerre électronique russe, car plusieurs systèmes de guerre électronique inconnus sont déployés près des hauteurs du Golan, qui atteignent Ashkelon, cependant, parmi tous les pays du Moyen-Orient, c’est le « Krasukha » qui est l’arme EW la plus puissante et à la plus longue portée.

source : https://avia-pro.fr/news