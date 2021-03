Lettre ouverte urgente de médecins et de scientifiques à l’Agence européenne des médicaments concernant les problèmes de sécurité des vaccins COVID-19

• Références

Cordialement votre,

Professeur Sucharit Bhakdi MD, professeur émérite de microbiologie médicale et d'immunologie, ancien président, Institut de microbiologie médicale et d'hygiène, Université Johannes Gutenberg de Mayence (médecin et scientifique) (Allemagne et Thaïlande)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, psychiatre consultant et professeur invité, University College London (médecin) (Royaume-Uni et Italie)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Spécialiste en radiologie diagnostique, Stockholm, Suède (médecin) (Royaume-Uni et Suède)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, neurologue consultante et neurophysiologiste (a étudié la médecine à Fribourg, Allemagne, formation spécialisée en neurologie à l'Université de New York, bourse en neurophysiologie au Mount Sinai Medical Center, New York City; doctorat en pharmacologie avec un intérêt particulier pour les maladies chroniques neurotoxicologie de bas niveau et effets des facteurs environnementaux sur la santé du cerveau), directeur médical, The London Neurology and Pain Clinic (médecin et scientifique) (Allemagne et Royaume-Uni)

Professeur Martin Haditsch MD PhD, spécialiste (Autriche) en hygiène et microbiologie, spécialiste (Allemagne) en microbiologie, virologie, épidémiologie / maladies infectieuses, spécialiste (Autriche) en maladies infectieuses et médecine tropicale, directeur médical, TravelMedCenter, Leonding, Autriche, médical Directeur, Labor Hannover MVZ GmbH (médecin et scientifique) (Autriche et Allemagne)

Professeur Stefan Hockertz, professeur de toxicologie et de pharmacologie, toxicologue agréé en Europe, spécialiste en immunologie et immunotoxicologie, PDG de tpi consult GmbH. (Scientifique) (Allemagne)

Dr Lissa Johnson, BSc BA (Médias) MPsych (Clin) PhD, Psychologue clinicienne et psychologue comportementale, Expertise en psychologie sociale de la torture, des atrocités, de la violence collective et de la propagande de la peur, Ancien membre du Groupe consultatif d'intérêt public de l'Australian Psychological Society (Psychologue clinicien et Behavioral Scientist) (Australie)

Professeur Ulrike Kämmerer PhD, professeur agrégé d'immunologie expérimentale de la reproduction et de biologie tumorale au département d'obstétrique et de gynécologie, hôpital universitaire de Würzburg, Allemagne, virologue moléculaire formé (diplôme, doctorat-thèse) et immunologiste (habilitation), reste engagé dans un laboratoire actif recherche (biologie moléculaire, biologie cellulaire (scientifique) (Allemagne)

Le professeur agrégé Michael Palmer MD, Département de chimie (a étudié la médecine et la microbiologie médicale en Allemagne, enseigne la biochimie depuis 2001 dans la présente université au Canada; se concentre sur la pharmacologie, le métabolisme, les membranes biologiques, la programmation informatique; la recherche expérimentale se concentre sur les toxines bactériennes et les antibiotiques ( Daptomycine); a écrit un manuel sur la pharmacologie biochimique, Université de Waterloo, Ontario, Canada (médecin et scientifique) (Canada et Allemagne)

Professeur Karina Reiss PhD, Professeur de biochimie, Université Christian Albrecht de Kiel, Expertise en biologie cellulaire, biochimie (scientifique) (Allemagne)

Professeur Andreas Sönnichsen MD, Professeur de médecine générale et de médecine familiale, Département de médecine générale et de médecine familiale, Centre de santé publique, Université médicale de Vienne, Vienne (docteur en médecine) (Autriche)