Localisation d'origine de la pandémie COVID-19 identifiée - entre deux des installations de guerre biologique de Chine à Wuhan

Un article de Joe Hoft publié ce 24 mars 2021 par le GatewayPundit affirme que l’origine du Covid-19 aurait été identifiée en citant le message du Dr Lawrence Sellin, Ph.D.

Selon les propres données de la Chine, le point chaud d'origine des infections au COVID-19 s'est produit dans une zone résidentielle dans les quatre miles entre l'Institut de virologie de Wuhan et l'Institut des préparations biologiques de la China Biology Technology Group Corporation.

Ces deux institutions ont été associées au programme de guerre biologique de la Chine et, avant et depuis le début de la pandémie, elles ont collaboré au développement de vaccins.

Pendant des mois après le début de la pandémie en décembre 2019, la Chine a inondé la littérature scientifique de messages subtils et parfois pas si subtils soutenant son récit selon lequel le COVID-19 est une maladie naturelle qui «saute» des animaux aux humains dans les fruits de mer de Wuhan. marché.

Le 26 mai 2020, le Wall Street Journal a rapporté que la Chine a finalement été forcée d'admettre que le COVID-19 ne provenait pas du marché des fruits de mer de Wuhan, une théorie désormais totalement discréditée , même par les Centers for Disease Control and Prevention chinois.

Néanmoins, les tentatives de la Chine pour dissimuler l'origine du COVID-19 se poursuivent. Même récemment, en février de cette année, la Chine a refusé de fournir des données brutes sur les premiers cas de COVID-19 à une équipe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sondant les origines de la pandémie. L'équipe de l'OMS avait demandé des données brutes sur les patients sur 174 cas que la Chine avait identifiés dès la phase précoce de l'épidémie dans la ville de Wuhan en décembre 2019, ainsi que sur d'autres cas.

Dans le même temps, Pékin a cherché à mettre en doute l'idée que le COVID-19 provenait de Chine, désignant les aliments surgelés importés comme un canal.

Finalement, l'équipe de l'OMS a été pressée par la Chine d'inclure dans son rapport cette explication douteuse de l'origine de la pandémie. Il existe cependant une explication beaucoup plus simple et précise de l'origine du COVID-19, basée sur les propres données de la Chine.

Les statistiques publiées par la Commission municipale de la santé de Wuhan montrent que le district de Wuchang avait le plus grand nombre de patients diagnostiqués avec le COVID-19 au début de la pandémie.

Wuchang avait également la plus forte concentration d' infections asymptomatiques au cours de cette même période. Il était également vrai que la propagation internationale précoce du COVID-19 s'était produite chez des personnes qui avaient visité le district de Wuchang au cours de la première moitié de janvier 2020, mais n'étaient pas allées au marché des fruits de mer de Wuhan.

Les données publiées par le bureau de santé du district de Wuhan Wuchang indiquent que la plus forte concentration d'infections au début de l'épidémie s'est produite dans les zones résidentielles le long des rues Huanghelou et Ziyang, toutes deux situées dans les quatre miles entre l'Institut de virologie de Wuhan et les préparations biologiques. Institut.

Ces observations correspondent étroitement, en temps et en lieu, aux données des médias sociaux obtenues à partir de la plate-forme Sina Weibo, qui a été conçue comme un canal permettant aux personnes qui pensent être infectées de demander de l'aide.

Un chiffre de cette publication, mais légèrement modifié pour montrer les emplacements de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV, étoile noire) et de l'Institut des préparations biologiques (BPI, carré jaune), montre que la plus forte concentration de demandeurs d'aide avant le 18 janvier 2020 , se situaient entre ces deux institutions de recherche.

Notez qu'il y a moins de demandeurs d'aide en dehors de cette zone, y compris au marché de fruits de mer de Wuhan (cercle rouge).

Sur la base des preuves scientifiques disponibles, le virus COVID-19 était le produit d'une recherche sur le «gain de fonction» et non d'une transmission naturelle d'un hôte animal à l'homme.

La recherche sur le gain de fonction est définie comme lorsqu'un virus d'origine naturelle est génétiquement ou autrement manipulé pour le rendre plus contagieux, plus mortel ou les deux.

Il n'y a que deux raisons pour mener une recherche sur le gain de fonction, (a) pour comprendre les caractéristiques structurelles et les actions d'un virus pour créer un vaccin en prévision d'une épidémie potentielle de maladie ou (b) pour créer une arme biologique, ou les deux.

Il est fort probable que la Chine mène, dans le cadre d'un programme de guerre biologique, le développement parallèle d'un pathogène coronavirus unique génétiquement modifié et d'un vaccin pour le traiter.

Lawrence Sellin, Ph.D. est retraité d'une carrière internationale dans les affaires et la recherche médicale avec 29 ans de service dans la réserve de l'armée américaine et un vétéran de l'Afghanistan et de l'Irak. Il est membre de la Commission des citoyens sur la sécurité nationale .