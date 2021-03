Malgrè la vaccination de 47% de sa population, le Chili reconfine sa population

Chili - Un an après le début de la pandémie, Genoveva Fernández Rodríguez, 59 ans, femme de ménage au Chili, porte toujours avec vigilance son masque, utilise du gel alcoolisé et désinfecte ses vêtements après le travail.

Mme Fernández recevra sa première dose de vaccin jeudi, mais en empruntant le métro de Santiago pour se rendre au travail, elle évite activement les groupes de personnes, principalement des jeunes, qui, selon elle, ont abandonné les mesures de base contre le coronavirus.

Une deuxième vague massive de coronavirus frappe le Chili, malgré un programme de vaccination très important, le plus important d'Amérique latine et l'un des meilleurs au monde.

Des millions de Chiliens, comme M. Fernández, sont de retour à l'isolement complet jeudi, après que les autorités sanitaires aient ordonné cette semaine le retour aux restrictions de la phase 1. Ce nouvel ordre signifie que 70 % des 19 millions de Chiliens seront confinés chez eux en vertu de mesures plus strictes, telles que la suppression des autorisations de se rendre dans les supermarchés le week-end.

Samedi, le Chili a enregistré son plus grand nombre de cas quotidiens depuis le début de la pandémie, 7.084 nouveaux cas de Covid-19, battant ainsi le record de 6.938 cas signalés en juin.

Cette deuxième vague rapproche dangereusement le système de santé du pays du point de rupture. Le taux d'occupation des lits critiques est de 95 % et de nombreux membres du personnel médical enfermés depuis un an dans des services infectés par le Covid-19 - travaillant parfois sur des cas complexes dépassant leur niveau d'expertise - ont pris un congé médical en raison de l'épuisement et du stress.

Pour beaucoup, le pic alarmant des cas contredit les efforts impressionnants du gouvernement pour vacciner rapidement, en administrant des doses à un rythme près de sept fois supérieur à celui du Brésil.

En administrant environ 225.000 doses par jour - principalement du vaccin chinois Sinovac - le Chili a administré près de 9 millions de doses jusqu'à présent, soit 47 doses pour 100 personnes, selon l'Université d'Oxford en Angleterre. Seuls Israël et les Émirats arabes unis en ont administré davantage. En revanche, le deuxième pays d'Amérique latine le plus performant est le Brésil, avec 7 doses pour 100 personnes.

Voyages d'été, variantes de Covid et excès de confiance dans les vaccins

"Je vois partout des jeunes qui se rassemblent en grands groupes, lors de fêtes d'anniversaire ou pour les vacances. Les masques sont obligatoires au Chili, mais je vois beaucoup de jeunes avec leur masque autour du menton, mangeant de la nourriture dans le métro, ne faisant tout simplement pas attention", a déclaré Fernández. "Je pense qu'ils croient que le gouvernement essaie de les manipuler avec ces règles, mais j'ai l'impression qu'ils ne se soucient pas de me protéger en tant que personne âgée."

Le Dr Ximena Aguilera Sanhueza, directrice du Centre d'épidémiologie et de politique sanitaire du Chili, qui siège au conseil consultatif de Covid-19 auprès du ministère de la Santé du Chili, a déclaré : "Les jeunes sont les moteurs de la pandémie, mais la forte augmentation de la mobilité au cours de l'été récent semble également être une cause majeure de l'augmentation des infections. Il y a de nombreuses variables, en constante évolution."

Un rapport de l'Universidad del Desarrollo, où est basée Aguilera, a suivi les données des téléphones portables qui ont montré de vastes augmentations des mouvements des personnes en janvier et février - lorsque les Chiliens ont été autorisés à voyager en vacances après que les voyages interrégionaux aient été précédemment interdits sauf pour les cas essentiels.

L'allocation de vacances a vu 5 millions de personnes se déplacer dans le pays en été au début de l'année, et les cas ont maintenant entraîné le Chili dans une crise médicale, avec l'hiver qui se profile.

"Nous sommes maintenant à un stade critique et dans une course entre avoir suffisamment d'unités de soins intensifs et de personnel pour les patients et la protection que nous espérons obtenir en poursuivant les vaccins", a déclaré Mme Aguilera.

Le Dr Claudia Cortés, vice-présidente de la Société chilienne des maladies infectieuses, a déclaré que certains aspects de la deuxième vague étaient encore plus inquiétants que la première.

"Nous nous attendons à ce que les cas continuent à augmenter dans les semaines à venir, ce qui n'est pas de bon augure alors que notre système hospitalier est déjà proche de l'effondrement", a déclaré Cortés. "Lors de la première vague, les épidémies sporadiques nous permettaient d'évacuer les patients vers d'autres hôpitaux disposant de plus de lits, mais après les vacances, les hôpitaux sont à pleine capacité dans tout le pays."

Aguilera et Cortés ont cité un ensemble de facteurs qui ont contribué à l'augmentation des cas, les nouvelles variantes du Brésil et du Royaume-Uni, maintenant confirmées au Chili, jouant un rôle.

Mais tout porte à croire que la fanfare et le battage médiatique qui ont entouré le succès du programme chilien pourraient également avoir incité les gens à baisser leur garde.

"Le gouvernement s'est montré trop optimiste et l'information sur le bon déploiement initial des vaccins a été mal gérée", a déclaré M. Cortés. "Il semble que les gens aient eu l'impression que tout va bien maintenant, mais il faut faire passer le message clair que les vaccins ne sont qu'un élément de la lutte contre la pandémie. Cela ne signifie pas que nous pouvons oublier les principes de base comme la distanciation sociale et le port de masques.

"Près de 6 millions de personnes ont reçu leur première dose, mais seulement 3 millions ont reçu leur deuxième dose", a-t-elle déclaré. "Le pic d'immunité pour les individus ne se produit qu'environ 14 jours après la deuxième dose, et pour atteindre l'immunité de groupe, il faut qu'environ 80 % de la population atteigne ce point. Au rythme actuel, nous ne pensons pas y parvenir avant juin ou juillet, et même alors, cela ne fournit pas une protection totale contre l'infection.

"Nous devons continuer à faire preuve de bon sens", a déclaré M. Cortés.

Source

Source anglaise