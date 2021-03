Manipulation médiatique : pandémie, où sont les images ?

Les épidémies de grippe

Chaque année nous avons droit sur les médias nationaux à nos petits reportages sur les services d’urgence saturés par l’épidémie de grippe.

Nous avons alors la « chance » de voir un couloir d’hôpital avec un ou deux patients sur des brancards et un personnel médical ou un chef de service nous expliquant qu’il manque de lits et de moyens à cause de la « pourriture d’État » qui ne fait que fermer des lits…

… et ce, alors même que les dépenses de santé ne font qu’exploser.

« L’épidémie » de Covid

« Nous sommes en guerre », a déclaré à maintes reprises le chef de l’État.

Je suis obligé de mettre des guillemets au mot « épidémie », car, au même titre que la guerre du Golfe, je n’ai presque pas vu d’images de la « guerre du Covid » qui m’a été racontée, mais pas montrée.

Pendant la vraie épidémie, en mars, de la grippe 19, j’ai pu assister à la conférence de presse de l’état-major des armées sanitaires qui nous faisait le rapport quotidien des pertes de la journée, mais très peu d’images.

Nous avons bien vu par-ci par-là une image d’une personne âgée ou obèse intubée.

Mais dans les faits, pas grand-chose…

Pourquoi une telle absence d’images ?

Quand on connaît le poids des images…

Quand on sait qu’elles participent activement à la victoire ou à la défaite d’une guerre, imaginez…

N’oubliez pas que les médias TV sont des médias d’images et qu’ils ne vivent que de l’image. L’image est vitale pour eux et pourtant la crise du Covid est principalement racontée par les médias audiovisuels par des images en studio ou dans des bureaux via webcam… étrange non ?