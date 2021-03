Norvège : le Pr Holme déclare avoir trouvé la cause des effets secondaires attribués au vaccin AstraZeneca

Un article publié sur le site Novergien VG.no fournit une explication sur les effets secondaires engendrés par le vaccin AstraZeneca. C’est la première explication médicale autre que la réponse obtenue à maintes reprises des autorités, qui affirmaient qu’il n’y avait pas de lien de causalité démontré entre la vaccination et les effets secondaires. Cette explication apporte un éclairage important sur les effets de la vaccination, cependant nous ne savons toujours pas si l’Agence européenne des médicaments prendra cette découverte en considération dans son évaluation de ce traitement. L’article a été rédigé par les journalistes Ligne Fausko, Martha Holmes et Oda Ording.

Les experts qui ont examiné les trois agents de santé hospitalisés estiment que le vaccin AstraZeneca a déclenché une forte réponse immunitaire. L'un des agents de santé est décédé.

Le professeur et médecin-chef Pål Andre Holme a déclaré à VG : « La cause de l'état de nos patients a maintenant été trouvée ».

Un groupe de l’hôpital de Riks, dirigé par Holme, a travaillé dur pour découvrir pourquoi trois agents de santé de moins de 50 ans ont été admis avec des caillots sanguins graves après avoir été injecté avec le vaccin AstraZeneca. Les experts ont travaillé sur la base d'une hypothèse selon laquelle les vaccins ont déclenché une réaction immunitaire inattendue chez les agents de santé malades, qui ont déclenché le système afin d'obtenir une combinaison de caillots sanguins et de faible numération plaquettaire.

Ils présentent ainsi cette théorie :

« Notre théorie selon laquelle il s'agit d'une forte réponse immunitaire qui survient probablement après le vaccin a été trouvée. En collaboration avec la section d' immunologie plaquettaire avancée de l'UNN, nous avons maintenant détecté des anticorps spécifiques contre les plaquettes qui peuvent donner une telle image, que nous connaissons d'autres parties du médicament, mais avec les médicaments comme cause déclenchante, explique le médecin.

Et ajoutent :

« Nous avons la raison. Et il n'y a rien d'autre que le vaccin qui peut expliquer que nous avons reçu cette réponse immunitaire ».

Pourquoi la cause ne peut-elle pas être autre que le vaccin ?

« Parce que nous n'avons pas d'autres antécédents chez ces patients qui peuvent donner une réponse immunitaire aussi forte. Je suis absolument certain que ce sont ces anticorps qui en sont la cause, et je ne vois aucune autre raison que le fait que c'est le vaccin qui le déclenche. »

Jusqu'à présent, environ 120 000 Norvégiens ont été vaccinés avec AstraZeneca. Ainsi, très peu de cas d'effets secondaires graves suspectés ont été rapportés parmi le nombre total de vaccinés. La Norvège a temporairement suspendu la vaccination, en attendant d’en savoir plus sur l'affaire.

Arrêtons-nous un instant sur ce qu’est un caillot sanguin et comment il se produit : La fonction des plaquettes est d'arrêter le saignement. Lorsque vous avez une coupure ou une blessure aux vaisseaux sanguins, les plaquettes se déplacent vers le site de la lésion et s'agglutinent pour éviter les saignements. Et puis un nouveau mécanisme est inséré : le système de coagulation sanguine est activé. C'est le système qui arrêtera le saignement. La fibrine, qui ressemble à de longs fils, se déplace dans le site de la blessure. Ces filets sont posés et scellent les bouchons qui empêchent les saignements. Une fois les dommages réparés, le fil se dissout et les plaquettes retournent à circuler dans le sang. Un caillot sanguin se produit lorsque trop de plaquettes se sont accumulées, de sorte que le caillot ne se détache pas naturellement.



Des anticorps spécifiques

Dans son interview, le Dr Holme souligne que ce ne sont pas les anticorps dans le sang en général qui sont le problème.

« - Nous parlons d'anticorps très spécifiques.

- Que s'est-il passé dans le corps depuis le moment où ils ont pris le vaccin jusqu'à l'apparition de la maladie ?

- Nous prenons le vaccin pour obtenir une réponse immunitaire contre ce contre quoi nous devons être protégés. Ensuite, vous obtenez, entre autres, le développement d'anticorps. Certains anticorps peuvent alors réagir pour activer les plaquettes, comme dans ces cas, et provoquer un caillot sanguin. Et parce que nous avons ces anticorps à la surface, ils sont retirés de la circulation, donc ils obtiennent des plaquettes trop faibles. »

Une condition médicale très rare

Dimanche, l'un des trois agents de santé admis à Rikshospitalet est décédé. Ils ont tous été traités pour une maladie très rare :

Ils sont arrivés avec une douleur aiguë

Ils avaient des caillots de sang dans des endroits inhabituels, tels que l'estomac et le cerveau

De plus, ils avaient des saignements et une faible numération plaquettaire

Les régulateurs vont bientôt décider de la voie à suivre

La semaine dernière, beaucoup de pays européens, y compris la Norvège, ont suspendu la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Après le signalement, par la Norvège et le Danemark, des effets indésirables graves suspectés, d'autres pays ont examiné leurs propres données pour rechercher des cas similaires.

Steinar Madsen, de l'Agence norvégienne des médicaments a déclaré avoir été informé que Rikshospitalet signifiait qu'il était question d'une forte réponse immunitaire - cependant il a dit qu'il ne peut pas commenter les détails pour le moment.

Le comité des effets indésirables de l'Agence européenne des médicaments (EMA), où siège également la Norvège, se réunit jeudi (aujourd'hui) sur l'affaire et devrait publier une déclaration. "Dans une large mesure, cela sera également pris en compte lors de l'évaluation de cela sur une base européenne, que la Norvège a fait un effort si solide pour en savoir plus ici", déclare Madsen.

Une fois que l'EMA a publié une déclaration, il appartient aux autorités nationales de décider de la voie à suivre pour leurs pays respectifs.

Le site VG a été en contact avec AstraZeneca, qui n'a pas souhaité faire de commentaire pour le moment mais attendra la décision de l'EMA.