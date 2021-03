Quels sont les pays les plus avancés dans la transition énergétique ?

La transition énergétique est un sujet qui revient très régulièrement sur le devant de la scène médiatique et politique. Mais savons-nous vraiment de quoi il s’agit ? Qu’est-ce que la transition énergétique ? Quels sont les pays les plus avancés en la matière ?

La transition énergétique : qu’est-ce que c’est ?

La transition énergétique désigne le processus global visant à diminuer l’impact environnemental d’un territoire. Cette transition intervient tant sur le système de production, de distribution et de consommation de l’énergie. La transition énergétique est donc une composante majeure d’une transition écologique globale d’un pays avec la mise en place de stratégies de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique. Elle se fonde sur plusieurs éléments majeurs :

le remplacement progressif des énergies fossiles et nucléaires par les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique, hydraulique, etc.) ;

la réduction de la consommation d’énergie ;

une diminution du gaspillage énergétique.

Les bons élèves

Il existe plusieurs classements et études effectués par divers organismes qui désignent les bons élèves de la transition énergétique. Bien que le classement global puisse varier, certains pays apparaissent comme les leaders de ce changement indispensable pour diminuer leur impact sur l’environnement.

La Suède

La Suède apparaît incontestablement comme le pays de la transition énergétique. Dans ce pays, les énergies renouvelables représentent plus de la moitié de la consommation finale d’énergie. Les énergies fossiles ne comptent plus que pour 27 %. Des mesures fiscales importantes et dissuasives rendent possible cette modification des comportements des consommateurs avec notamment une taxe carbone multipliée par 6 en 30 ans. Il reste tout de même un point d’amélioration : la consommation d’énergie ne diminue plus et a même tendance à légèrement augmenter depuis 5 ans.

L’Islande

L’Islande est un pays où la nature peut être violente. Surnommé la terre de feu et de glace, ce petit pays a su faire de cette particularité un véritable atout. En effet, la quasi-totalité de l’électricité consommée par ses 330 000 habitants est issue des énergies renouvelables (géothermie, hydroélectrique). Et 9 habitations sur 10 sont chauffées grâce à l’énergie thermique.

L’Autriche

L’Autriche est un pays pionnier de la transition énergétique. En effet, ce concept y a été popularisé dès les années 1980, un référendum organisé en 1978 a tout simplement banni le recours au nucléaire. Une province entière représentant 1,6 million d’habitants consomme depuis 2015 exclusivement de l’énergie renouvelable. À l’échelle du pays, l’énergie propre représente 73 % de la production totale d’électricité.

Transition énergétique : les retardataires

Les États-Unis

Les États-Unis sont souvent montrés du doigt en termes de transition énergétique. Pourtant, malgré l’opposition de Donald Trump aux accords de Paris, les entreprises et les États ont engagé une véritable démarche écologique. À ce jour, 16 États se sont engagés à atteindre 100 % d’électricité propre. Mais la part des énergies fossiles reste encore extrêmement importante dans ce pays, premier producteur de pétrole au monde.

L’Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis

Ces trois pays sont montrés du doigt pour leur forte consommation d’énergie fossile, mais également pour la part importante d’énergie consommée par habitant. Par exemple, la consommation d’énergie par personne au Qatar est 100 fois plus importante que celle consommée au Bangladesh, pays le moins consommateur.

Et la France dans tout ça ?

Globalement, la France ne fait partie ni des bons ni des mauvais élèves. Elle apparaît tout de même dans le top 10 de certains classements. La transition énergétique française a été officialisée par la loi du même nom promulguée en août 2015 et qui définit 8 objectifs à atteindre :

réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devront être divisées par 4 en 2050 par rapport aux niveaux relevés en 1990

réduction de la consommation énergétique qui devra être divisée par 2 d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2012

réduction de la consommation des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport aux niveaux relevés en 2012

augmentation de la part des énergies renouvelables de 32 % à l’horizon 2030

augmentation de la part de l’énergie nucléaire (cet objectif a été modifié depuis)

amélioration des performances énergétiques des bâtiments

réduction de la production de déchets.

Aussi, le gouvernement français a choisi de mettre en place des mesures d’incitation à la production (plus d’informations à ce sujet ici) et à la consommation d’énergies renouvelables. En effet, la France a un fort potentiel en termes d’énergie éolienne et d’énergie solaire. De plus en plus de Français font le choix d’installer des panneaux photovoltaïques dans une optique d’autoconsommation (plus d’informations à ce sujet ici), mais aussi de revente de l’électricité produite.