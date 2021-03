Réanimation, cas... Les chiffres sont-ils fiables ?

Selon mes informations, le nombre de cas en France serait, depuis plusieurs semaines surestimé, en raison d’un problème lors du dedoublonnage des tests. Depuis plusieurs semaines, les personnes testées positivement avec un test antigénique (test rapide en pharmacie) doivent passer un test RT-PCR afin de cribler le test pour détecter le variant. En principe, Santé publique France dédoublonne les deux tests, afin de ne pas compter les deux. Un problème lors de cette étape entraîne dans certains cas la comptabilisation des deux cas depuis plusieurs semaines. Cela est le cas si l’identité du patient est mal renseignée (erreur dans le nom, prénom, date de naissance). SPF ne peut alors pas reconnaître le lien entre les deux tests. Ces cas restent minoritaires, d’après le Parisien, la surestimation est d’environ 10%. Je tiens à préciser que cela ne devrait pas remettre en cause l’évolution du taux d’incidence (hausse, baisse) mais uniquement son niveau (qui est donc 10% trop élevé). Cela dépend aussi beaucoup de l’utilisation des TAg qui varie sensiblement suivant les régions. Pour résumer, on n’a probablement pas 22 200 cas chaque jour, mais un peu moins de 20 000. Ça ne change pas fondamentalement l’appréhension de la situation. Santé publique France travaille à résoudre ce problème, et les données seront mises à jour.

Guillaume Rozier