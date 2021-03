Six ans de frappes saoudiennes au Yémen : un échec à tous les niveaux

par Adlene Mohammedi.

L’opération Tempête décisive a été lancée la nuit du 25 mars 2015 par l’Arabie Saoudite contre les Houthis. Six ans plus tard, ces derniers semblent plus forts que jamais et les alliés de Riyad au Yémen craignent une défaite totale.

L’actuelle guerre saoudienne au Yémen est d’abord celle du jeune Mohammed ben Salmane (MBS), devenu ministre de la Défense en janvier 2015. Le futur prince héritier, alors âgé de 29 ans, croit pouvoir régler la question houthie militairement en quelques jours ou en quelques semaines. Le soutien d’une partie de la « communauté internationale » (et notamment des États-Unis) était probablement de nature à conforter son ambition.

À l’opération Tempête décisive (26 mars-21 avril 2015) succède rapidement l’opération Restaurer l’espoir. Les Saoudiens – lâchés peu à peu par leurs partenaires – s’enfoncent dans une interminable guerre. Une guerre où aux bombardements s’ajoute un blocus (aérien et maritime) qui a provoqué une famine affectant des millions de Yéménites. Mais militairement et politiquement, la défaite de Riyad est cuisante.

Les mauvaises langues diront que la destruction du Yémen – ce voisin que les Saoudiens préfèrent affaibli – est peut-être déjà un résultat. Mais l’Arabie Saoudite a en réalité renforcé une résistance armée à sa frontière. Elle a, en outre, alimenté un esprit de vengeance que les Houthis se contentent d’incarner.

En politique intérieure comme en politique extérieure, MBS est friand de communication. Paradoxalement, certaines de ses actions ont des retombées communicationnelles désastreuses, de l’affaire Khashoggi à la guerre au Yémen. S’agissant de cette dernière, l’orgueil du jeune prince s’est heurté à la réalité : si l’Arabie Saoudite a su gérer le dossier yéménite en temps de paix (notamment à travers les largesses aux tribus), son bilan en temps de guerre est piètre.

Dans la guerre civile du Yémen du nord qui opposait les royalistes (royaume mutawakkilite) aux républicains entre 1962 et 1970, l’Arabie Saoudite a soutenu les premiers et ce sont les seconds qui ont pris le dessus.

Dès les années 1970, les Saoudiens ont su influencer la jeune république en se rapprochant des chefs tribaux et en finançant un enseignement islamique destiné à contrer l’offensive idéologique du Yémen du sud socialiste.

Un champ d’influence rétréci

En 1994, quatre ans après l’unification, les sécessionnistes sudistes ont tenté de reconstituer un Yémen du sud indépendant et se sont opposés au président Ali Abdallah Saleh.

Dans la guerre qui éclate, et alors que ses alliés islamistes du parti al-Islah (la réforme) – créé en 1990 et considéré comme la branche yéménite des Frères musulmans – combattent aux côtés de Saleh, l’Arabie Saoudite soutient le camp sudiste.

L’ancien président Saleh a un jour confié au journaliste palestinien Abdel Bari Atwan à propos du conflit de 1994 : « Quand j’ai su que les Saoudiens soutenaient mes adversaires sécessionnistes, j’ai compris que j’allais gagner parce que l’Arabie Saoudite est toujours du côté des perdants. » Il faut bien admettre qu’il n’avait pas tort et que c’est encore le cas.

Seulement, après les défaites susmentionnées, l’Arabie Saoudite réussissait néanmoins à conserver une certaine aura et une indéniable capacité d’influence. Aujourd’hui, le champ d’influence de Riyad au Yémen semble rétréci.

Pour l’Arabie Saoudite, endiguer l’influence iranienne est le principal objectif de cette guerre. L’existence à sa frontière d’un groupe armé, soutenu par Téhéran, est perçue comme la pire menace au Yémen. Et l’arrivée des Houthis à Sanaa en 2014 justifierait donc cette si coûteuse guerre.

Mais l’action du plus grand importateur d’armement du monde a donné aux Houthis une légitimité : leur insurrection est devenue une résistance nationale contre un agresseur étranger.

Par ailleurs, l’alliance éphémère avec l’ancien président Saleh, leur aura politico religieuse et leurs succès militaires ont permis aux Houthis d’attirer de nombreuses tribus du nord du pays.

Mais le contrôle exercé par les Houthis sur le nord du pays, et notamment Sanaa, n’est pas l’unique problème des Saoudiens. Ils font face depuis quelques années à une fragmentation du camp « loyaliste », celui du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

Malgré un discours farouchement hostile aux Frères musulmans partout dans le monde arabe, l’Arabie Saoudite est bien obligée de compter sur le parti al-Islah (qu’il s’agisse de miliciens ou de militaires proches du parti), comme l’illustre l’actuelle bataille de Marib.

Dans cette province riche en pétrole et en gaz que les Houthis tentent de prendre au camp « loyaliste », ce sont les combattants d’al-Islah qui luttent au nom du gouvernement. Al-Islah apparaît aujourd’hui à Marib comme l’ultime gardien d’un camp défait.

Mais même auprès d’al-Islah, cet allié historique qui a déstabilisé Riyad en participant au soulèvement de 2011, l’influence saoudienne est tout à fait limitée. Dans la province de Ta’izz, des militants d’al-Islah ont clairement exprimé une préférence pour la Turquie et une volonté d’en découdre avec les Émirats et leurs alliés locaux.

Un allié trop indépendant

La fragmentation du camp « loyaliste » est largement encouragée par les Émirats et leurs alliés. Là où Riyad considère l’Iran et les Houthis comme les principaux ennemis, Abou Dabi a fait des Frères musulmans – incidemment al-Islah – une cible prioritaire. La lutte contre les Houthis apparaît ainsi pour les Émirats et leurs alliés comme secondaire.

Au Yémen, Abou Dabi parraine deux camps : les séparatistes qui dominent le sud du pays (et qui semblent peu enclins à collaborer avec Hadi en dépit d’un accord obtenu par les Saoudiens) et les partisans de l’ancien président Saleh (dont le fils est exilé aux Émirats et dont le neveu dirige une armée dans la région de Mokha sur la côte occidentale).

Le moins que l’on puisse dire est que ces deux camps se montrent assez peu « loyaux » à l’égard de Hadi et des Saoudiens. Et les Émirats ont peu de raisons de les encourager à prendre les armes contre les Houthis et aux côtés des Frères musulmans d’al-Islah (loyaux à l’égard des Saoudiens à Marib et surtout pro turcs et hostiles à l’égard des Émirats à Ta’izz).

Riyad se retrouve ainsi dans une impasse. Les Houthis attaquent régulièrement le territoire saoudien en guise de représailles (tandis que l’aviation saoudienne bombarde les Houthis qui avancent à Marib) et la convergence (incluant les séparatistes sudistes, notamment) du camp « loyaliste » semble impossible.

Dans ces conditions, les Saoudiens sont contraints de réclamer un cessez-le-feu. Les Houthis, quant à eux, exigent d’abord la fin du blocus aérien et maritime.

La bataille de Marib apparaît aujourd’hui comme une bataille décisive. Si les Houthis réussissent à conquérir cette région riche en hydrocarbures, la défaite des Saoudiens et de leurs alliés sera totale

Sur le terrain, les négociations devraient alors concerner principalement les Houthis (qui contrôlent Sanaa) et les séparatistes sudistes (qui dominent Aden). On pourrait imaginer, dans ce contexte, un dialogue irano-émirien.

Cela dit, une solution qui écarterait les intérêts saoudiens est difficilement imaginable. Seules de solides garanties pourraient faire accepter à Riyad un pouvoir yéménite avec une prédominance houthie à Sanaa. Le rôle de Washington et de la nouvelle administration Biden demeure aujourd’hui obscur.

Le nouveau président américain a bien indiqué vouloir mettre un terme à ce conflit (notamment en retirant les Houthis de la liste des organisations terroristes), mais un lâchage des Saoudiens n’est pas à l’ordre du jour.

Reste l’hypothèse du conflit gelé. Si un cessez-le-feu est loin d’être impossible dans un avenir proche, la multiplication des acteurs et la diversité des intérêts exprimés font craindre l’installation d’un conflit latent susceptible d’être ravivé à tout moment.

C’est finalement la situation dans laquelle se trouvait le Yémen avant ce conflit : les perdants de l’histoire, ceux contre lesquels la république (les zaydites de la province de Saada) puis l’unification (les séparatistes sudistes) se sont faites, ont saisi la première occasion pour prendre leur revanche.

source : https://www.middleeasteye.net