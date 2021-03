URGENT - Ile de France: Le confinement serait acté. Cochez la case 'hurler"

DERNIERE HEURE: Selon un proche d'Emmanuel Macron, le gouvernement aurait décidé d’un confinement strict en France de 5 semaines en fermant également les écoles.

Un Conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée.

Selon BFMTV, qui a ses sources au gouvernement qui a ses sources à BFM, Macron s'apprête à reconfiner l'ensemble de l'Ile-de-France.

Deux scénarios sont sur la table:

-Le confinement total 7/7 avec écoles ouvertes (pour laisser au covid un petit espoir de survie)

-Le confinement le week-end (inutile)

Notre Président a donc opté pour des mesures draconiennes plutôt que de faire le simple choix d'ouvrir des lits de réanimation. Dans cette région, 800 lits ont même fermé depuis mars 2020 ! Envolés ! Il y a an (oh que c'est loin), on comptait 2 500 lits en réa en IDF pour seulement 1 700 aujourd'hui., selon le "Canard enchainé". Ne me demandez pas pourquoi, j'en serais incapable. 4 200 personnes sont en réa à l'échelle nationale sur 67 millions d'habitants.

Des mesures plus restrictives vont également polluer la vie des habitants de PACA et des Hauts-de-France, toujours selon l'agent double bossant pour BFM.

Si vous aussi le confinement sature votre cerveau, cochez la case 'hurler." ou créez-en une autre s'appelant "Case départ".

Alexander Doyle pour WikiStrike