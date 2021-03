Vaccin Pfizer- 100 000 Israéliens victimes d’effets secondaires grave après la 1er injection n’ont pas pu faire la seconde

En Israël, les dernières statistiques concernant les effets secondaires post-vaccination du laboratoire Pfizer ont de quoi faire peur au monde entier.

En effet, ce sont plus de 100 000 israéliens qui ont reçu la première injection Pfizer qui sont aujourd'hui victimes de forts dégâts collatéraux. Les effets secondaires sont si nombreux et si graves que la deuxième dose n'en est alors plus envisageable.

Petit pays par sa population, Israël est un véritable laboratoire avec à peu près 8,8 millions de cobayes, ces derniers se retrouvant obligés de passer par la vaccination au risque de perdre des droits fondamentaux.

Pfizer, une catastrophe annoncée ?

Alexander Doyle pour WikiStrike