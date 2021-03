Vaccination USA : les rapports d'incidents indésirables montrent 966 décès suite à la vaccination contre le Covid-19

Un article de Celia Farber paru le 6 mars dans The Epoch Times fait état d’un nombre significatif de décès suite à la vaccination contre la Covid aux Etats-Unis. Nous le reproduisons en partie après traduction.

Selon les rapports d'incidents indésirables recueillis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA), 966 personnes sont décédées après avoir reçu un vaccin à ARNm contre le COVID-19 .

Entre le 14 décembre et le 19 février, 19 769 déclarations ont été faites au Vaccine Adverse Events Reporting System ( VAERS ) suite à des immunisations avec les vaccins à ARNm Moderna ou Pfizer BioNTech (les deux seuls vaccins administrés au cours de la période évaluée). Pour le moment, les données VAERS ne sont pas disponibles après le 19 février.

Les 966 décès représentent 5 pour cent du nombre total de rapports d'événements indésirables. Parmi ceux qui sont décédés, 86 (8,9%) sont décédés le jour même où ils ont été vaccinés. 129 autres personnes (13,4%) sont décédées en un jour. Un montant supplémentaire de 97 morts dans les 2 jours, et 61 dans les 3 jours.

Au total, 514 (53,2 pour cent) sont décédés en une semaine. 173 sont décédés dans les 7 à 13 jours. 106 dans les 14-20 jours.

85 pour cent des décès sont survenus chez des personnes de plus de 60 ans; au-dessous de 60 ans, il y a eu cinq décès parmi les personnes âgées de 20 à 29 ans; 8 âgés de 30 à 39 ans; 20 âgés de 40 à 49 ans; et 57 ans de 50 à 59 ans.

Informations tirées des rapports du VAERS sur les vaccinations à l'ARNm contre le COVID-19. (source: CDC)

Comparaison avec les vaccins antigrippaux

Aucun des vaccins à ARNm n'est approuvé par la FDA, ils ont seulement une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA). Ils représentent une rupture avec les vaccins traditionnels en ce sens qu'ils n'utilisent aucune partie de l'agent pathogène suspecté pour stimuler le système immunitaire, mais plutôt un ARN nucléosidique modifié, dont Moderna tire son nom.

Le Dr Christian Perronne, responsable des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches en France, a déclaré dans une plainte déposée en Europe:

«Les premiers vaccins qu'ils nous proposent ne sont pas des vaccins. Ce sont des produits de thérapie génique. Ils… injectent des acides nucléiques qui amèneront nos propres cellules à produire des éléments du virus. »

Le taux de mortalité après la vaccination par ARNm COVID est beaucoup plus élevé que celui suivant la vaccination contre la grippe. Les données du CDC ne permettent qu'une estimation approximative du taux de décès suite à la vaccination contre la grippe.

Au cours de la saison grippale 2019-2020, le CDC rapporte que 51,8% de la population américaine a reçu un vaccin, soit environ 170 millions de personnes. Le VAERS rapporte qu'au cours de l'année civile 2019 (et non de la saison grippale 2019-2020), il y a eu 45 décès suite à la vaccination. Pour mettre en contexte, en 2018, le VAERS fait état de 46 décès et en 2017 de 20 décès.

Les 45 décès en 2019 se produisent à un taux de 0,0000265%, calculé en utilisant le nombre de vaccins administrés au cours de la saison grippale 2019-2020. Au 19 février, 41 977 401 vaccinations contre le COVID avaient été administrées avec 966 décès signalés après la vaccination, soit un taux d'environ 0,0023 pour cent.

Le système VAERS

VAERS a été mis en place en 1990, pour capturer les réactions imprévues des vaccins. Le VAERS est critiqué à la fois pour le fait que n'importe qui peut soumettre un rapport et pour le fait qu'il n'attrape qu'une fraction des incidents indésirables.

Le site Web du VAERS décrit le système de cette manière: «Créé en 1990, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un système national d'alerte précoce destiné à détecter d'éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins homologués aux États-Unis. VAERS est cogéré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. VAERS accepte et analyse les rapports d'événements indésirables (effets secondaires possibles) après qu'une personne a reçu une vaccination. Tout le monde peut signaler un événement indésirable au VAERS. Les professionnels de la santé sont tenus de déclarer certains événements indésirables et les fabricants de vaccins sont tenus de déclarer tous les événements indésirables qui sont portés à leur attention. »

«VAERS est un système de rapport passif, ce qui signifie qu'il repose sur les individus pour envoyer des rapports de leurs expériences aux CDC et à la FDA. VAERS n'est pas conçu pour déterminer si un vaccin a causé un problème de santé, mais il est particulièrement utile pour détecter des modèles inhabituels ou inattendus de notification d'événements indésirables qui pourraient indiquer un problème de sécurité possible avec un vaccin. De cette façon, VAERS peut fournir aux CDC et à la FDA des informations précieuses indiquant que des travaux et une évaluation supplémentaires sont nécessaires pour évaluer plus avant un éventuel problème de sécurité. »

Sans diagnostic médical ni autopsie, le signalement d’un incident indésirable suite à une vaccination ne prouve pas que la vaccination a provoqué des symptômes particuliers.

Dans une réponse à The Epoch Times , à propos du rapport de décès du VAERS, Steven Danehy, directeur des relations avec les médias mondiaux pour Pfizer, a écrit :

«À ce jour, des millions de personnes ont été vaccinées avec notre vaccin. Les événements indésirables graves, y compris les décès non liés au vaccin, sont malheureusement susceptibles de se produire à un rythme similaire à celui de la population générale. »

Moderna n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La base de données VAERS est riche en informations et peut être difficile à suivre pour certains utilisateurs. The Epoch Times a extrait ses données aussi clairement que possible dans les graphiques fournis dans ce lien.