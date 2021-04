Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer et enfermiste, refuse le test PCR

C’est une histoire belge racontée par le Canard enchainé dans son édition d’aujourd’hui 28 avril :

Mercredi 21 avril dernier, de retour de Belgique où il était invité pour une série d’interventions médiatiques, le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer et enfermiste acharné en ces temps covidiens, a été contrôlé à sa descente du Thalys.

« Grand commentateur de la crise sanitaire à la télé » rappelle le Canard enchainé, « sur le quai, un policier demande au distingué professeur, comme aux autres passagers, de présenter le test PCR de moins de 72 heures exigé de tout voyageur arrivant en France. Axel Kahn n’en a pas. Et quand le policier lui rappelle qu’‘’il en faut un pour rentrer sur le territoire national‘’ le scientifique s’énerve : ‘Je suis Axel Kahn, vous ne me reconnaissez pas ?‘’ La réponse négative du poulet déclenche une tempête : ‘’Je suis Axel Kahn, donc j’ai été vacciné parmi les premiers, donc je n’ai pas besoin de faire un test PCR ! Laissez-moi passer ! » Et lorsque l’agent lui rappelle que la règle est valable pour tout le monde, l’intéressé rétorque : ‘’Je m’en fous !‘’ »

Le Canard enchainé révèle dans son article qu’Axel Kahn l’avait assuré qu’il y avait erreur sur sa personne : « Ce n’est pas moi ! Je n’étais pas gare du Nord… » avant de reconnaître la réalité des faits.

Sur Twitter, le 27 avril, veille de la parution de l’article le concernant, Axel Kahn se défend en arguant que « personne ne l’avait informé d’une obligation de PCR récente ».

Après l’histoire des dîners clandestins, cette nouvelle affaire de non-respect des mesures par un membre de l’establishment médiatique et scientifique tombe bien mal pour le gouvernement. Comme le souligne un ministre de Macron auprès du Canard : « C’est vraiment très moyen de la part d’un type qui passe son temps à donner des leçons et à critiquer les Français qui ne respectent pas les règles ». D’autant plus moyen qu’Axel Kahn est un ayatollah du confinement et a régulièrement sur les plateaux télé appelé à des mesures de restrictions plus radicales. Et un pourfendeur de tous ceux qui ne pensent pas comme lui, tout particulièrement de sa consœur dont il fut le directeur de thèse, la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui s’oppose aux vaccins anti-covid à ARNm, plus proprement des thérapies géniques, dont il a condamné à maintes reprises « la dérive intégriste et complotiste ».

Axel Kahn c’est le donneur de leçon qui s’exonère des règles qu’il impose aux autres ! Ou une bonne histoire belge…

