Beyrouth a-t-il été frappé par une explosion nucléaire tactique ?

Dans cet entretien Habib Tawa, historien et journaliste libanais, indépendant s’interroge sur le chaos dans lequel le Liban s’enfonce depuis plus d’un an et demi.

Double explosion dans le port, effondrement financier et économique, interminable crise politique, rivalités et affrontements divers, auxquels se superposent de nombreuses et inquiétantes interventions étrangères, constituent la trame de fond dont il tente de démêler l’écheveau.

Cet ancien responsable de la géopolitique du mensuel Afrique Asie, propose un éclairage inédit du drame vécu par les citoyens du pays du Cèdre.

Face à la caméra de Dominique Mazuet, de la librairie marxiste Tropiques (Paris 14ème), il envisage, en compagnie du militant irakien anti-impérialiste Subhi Toma, les issues possibles de cette tragique impasse.

N.B. Le quartier de Mar Mikhael, principale victime de l’attentat dévastateur – et lieu emblématique d’un accord interlibanais – a été malencontreusement qualifié de Mar Elias dans l’enregistrement ci-dessous :

source : http://www.france-irak-actualite.com