BOMBE SANITAIRE: Au Brésil, 92 variants du covid-19 se partagent la pomme

Les spécialistes craignent une hécatombe encore pire que celle de mars. Le président Bolsonaro, dans la tourmente, refuse toujours un confinement national.

e funestes records sont battus jour après jour depuis plusieurs semaines. Avec plus de 340 000 morts du Covid-19, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé du monde, après les Etats-Unis. Et l'épidémie ne faiblit pas. Plus de 4200 décès ont été enregistrés en 24 heures, selon les données publiées jeudi par le ministère de la Santé.

Mardi dernier, le plus grand pays d'Amérique Latine avait franchi pour la première fois le seuil des 4000 morts du Covid en une seule journée, avec 4195 décès enregistrés en 24 heures. Les spécialistes craignent une hécatombe encore pire que celle de mars, quand 66 000 vies avaient été fauchées par le virus, près du double de juillet, le pire mois de l'an dernier.

