Comment la CIA a créé l’application Signal Messenger

Récemment, après que WhatsApp ait menacé de modifier sa politique de confidentialité, les gens se sont tournés vers l’application de messagerie alternative Signal. Cependant, aucune discussion sérieuse sur l’histoire de Signal, et ses sources de financement, n’a été abordée dans les médias. Cette enquête révèle comment la CIA a créé l’application Signal, financée par le gouvernement américain pour protéger les communications de ses agents déployés pour un changement de régime.

Open Whisper Systems

Signal a été lancé en 2013 par la société Open Whisper Systems (OWS), aujourd’hui disparue, qui est l’œuvre du gourou de l’ombre ‘Moxie Marlinspike’, de son vrai nom Matthew Rosenfeld.

En février 2018, la responsabilité de la gestion de l’application est passée à la Fondation Signal, une organisation à but non lucratif, lancée avec un capital de départ de 50 millions de dollars fourni par le milliardaire Brian Acton, ancien haut responsable de Facebook et président exécutif de la fondation.

OWS n’a jamais publié d’états financiers ni révélé l’identité de ses financeurs à aucun moment de son fonctionnement, même si les sommes impliquées dans le lancement et la maintenance d’une plateforme de messagerie utilisée par un grand nombre de personnes à l’échelle internationale pendant plusieurs années étaient sûrement importantes.

Le fonds Open Technology

Rosenfeld affirme que l’application « n’a jamais accepté de financement par capital-risque ni cherché d’investissement » à aucun moment pendant cette période, et le montant total des fonds impliqués reste un mystère.

Il est clair cependant qu’au moins 2 955 000 dollars ont été versés par le Fonds Open Technology (OTF) de 2013 à 2016, et le site Web de l’organisation indique que Signal a été « développé à l’origine avec le financement de l’OTF ».

Le site abrite également un profil dédié à l’OWS, qui se vante de la façon dont l’OTF « a permis à l’équipe de l’OWS de continuer à fournir Signal gratuitement dans le monde entier et d’adapter ses opérations à une base d’utilisateurs croissante ».

L’OTF a été créée en 2012 en tant que programme pilote de Radio Free Asia (RFA), un actif de l’Agence américaine pour les Médias mondiaux (USAGM), qui est elle-même financée par le Congrès américain à hauteur de 637 millions de dollars par an.

En août 2018, son PDG de l’époque a reconnu que les priorités du média « reflètent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis ».

Radio Free Asia

Les origines de Radio Free Asia remontent à 1948, lorsque la directive 10/2 du Conseil de Sécurité nationale a officiellement autorisé la Central Intelligence Agency, alors nouvellement créée, à s’engager dans des opérations visant les États communistes, notamment la propagande, la guerre économique, le sabotage, la subversion et « l’assistance aux mouvements de résistance clandestins ».

La station a constitué un élément clé de cet effort, avec Radio Free Europe et Radio Liberation From Bolshevism, devenue Radio Liberty – elle a diffusé une propagande implacable en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam et ailleurs.

En 2007, le site web officiel de la CIA a déclaré que ces initiatives de « guerre psychologique » faisaient partie des « campagnes d’action secrète les plus longues et les plus réussies » jamais organisées par les États-Unis.

Après que le rôle de la CIA ait été rendu public dans les années 1970, le Congrès a pris en charge la gestion et le financement des stations, avant qu’elles ne soient regroupées en 1999 avec d’autres entités médiatiques publiques sous l’égide du Broadcasting Board of Governors, l’ancêtre de l’USAGM.

L’Internet de l’ombre

Le lancement de l’OTF a suivi la mise en place par le Département d’État américain, alors dirigé par Hillary Clinton, d’une politique de « liberté de l’internet », visant ostensiblement à développer des outils pour contourner les politiques restrictives de l’internet.

Cependant, une enquête approfondie menée par le New York Times en juin 2011 a révélé une raison d’être bien plus sombre, concluant que cette initiative visait en fait à « déployer des systèmes Internet et de téléphonie mobile « fantômes » que les dissidents peuvent utiliser pour saper les gouvernements répressifs ».

Parmi ces moyens figuraient des « réseaux sans fil furtifs » financés par le Département d’État, qui permettraient aux militants « de communiquer hors de portée des gouvernements de pays comme l’Iran, la Syrie et la Libye ».

Renforçant cette conclusion, en février 2015, Jillian York, directrice de la liberté d’expression internationale à l’Electronic Frontier Foundation et membre du conseil consultatif de la FTO, a déclaré qu’elle croyait « fondamentalement » que la liberté d’Internet était « au cœur d’un programme de changement de régime ».

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si Rosenfeld, le fondateur de Signal, a précédemment créé les programmes de communications cryptées TextSecure et RedPhone, tous deux présentés dans un guide Gizmodo de mars 2013, « Quelles applications de cryptage sont assez fortes pour vous aider à faire tomber un gouvernement ? »

Agence américaine pour les Médias mondiaux (USAGM)

L’USAGM est d’ailleurs manifestement extrêmement fière de Signal, une fiche officielle publiée en novembre 2019 donnant à l’appli la première place dans une liste « d’outils soutenus par l’OTF ». L’agence pourrait l’être, étant donné la popularité qu’elle a acquise auprès des dissidents à l’étranger, y compris ceux des pays et régions qui intéressent intensément Washington.

Par exemple, Signal est devenu la plateforme de messagerie de choix pour les manifestants à Hong Kong après son lancement, juste au moment où le National Endowment for Democracy, la branche du gouvernement américain chargée du changement de régime, a considérablement augmenté son soutien direct et indirect et la promotion des activistes et des groupes d’activistes là-bas.

Dans un revirement inattendu, en juin 2020, le financement d’un certain nombre de projets de l’USAGM a été gelé, notamment les projets de l’OTF visant à aider directement les manifestants à Hong Kong, juste au moment où la région administrative se préparait à mettre en œuvre une loi sur la sécurité nationale très controversée et très contestée.

L’une d’entre elles était la création d’équipes de réponse aux incidents de cybersécurité chargées d’analyser les techniques de surveillance chinoises en temps réel pendant la manifestation, et de partager les informations pertinentes directement avec les développeurs d’applications de communication sécurisées, afin de contourner les mesures de répression et les restrictions.

Une autre initiative mise en veilleuse était un fonds d’intervention rapide de 500 000 dollars destiné à soutenir toute personne soumise à une « attaque numérique » par les autorités.

Pourtant, le mois suivant, Signal est devenue l’application la plus téléchargée à Hong Kong, le compte Twitter officiel de l’application se vantant alors que, contrairement à son concurrent Telegram, qui venait d’annoncer qu’il cesserait de coopérer avec les autorités pour obtenir les données des utilisateurs, « nous n’avons jamais commencé à transmettre les données des utilisateurs à la police de Hong Kong ».

source : https://greatgameindia.com

traduit par Réseau International