Covid: Découverte d'un variant roumain, bien plus résistant

Après les variants britannique, sud-africain et de nombreux autres, le roumain? Des scientifiques de l’université Stefan cel Mare, en Roumanie, ont évoqué une infection dans le pays par une mutation B.1.1.7 + E484K du nouveau coronavirus qui semble plus résistante aux anticorps créés par des vaccins anti-Covid, indique l’établissement dans un communiqué.

«En plus de trois variants provoquant l'inquiétude, connus comme la souche britannique (B.1.1.7, VOC202012/01), la souche sud-africaine (B.1.351, 501Y.V2 15) et la brésilienne (P.1), le Public Health England en février a ajouté une nouvelle mutation du virus (B.1.1.7 + E484K, VOC202102/02), cette mutation présente une grande stabilité face aux anticorps créés par les vaccins, ce qui réduit l'efficacité des vaccins», détaille l'université par voie de communiqué.

Une infection en Roumanie

Des études ont été effectuées dans le laboratoire de biologie moléculaire de l'université au cours des deux dernières semaines sur 91 échantillons prélevés sur des patients testés positifs au Covid-19. Il a alors été souligné que la mutation E484K présentait une grande stabilité face aux anticorps créés par les vaccins et que cela réduisait leur efficacité.

«Sur 91 échantillons prélevés sur des patients avec des SARS-CoV-2 […], 88 cas de souche britannique ont été détectés et un cas d'infection par une mutation de B.1.1.7 + E484K», ont détaillé les chercheurs roumains.

Qui plus est, l'université est prête à collaborer avec d'autres établissements de santé du pays pour donner une image générale des souches présentes en Roumanie.

Autres mutations du SARS-CoV-2

De multiples souches provoquant le Covid-19 circulent dans le monde entier et deviennent de plus en plus courantes, notamment les britannique et sud-africaine.

En mars, la France a annoncé avoir détecté un nouveau variant au centre hospitalier de Lannion, en Bretagne, baptisé «variant breton» ou «variant du Trégor». En outre, les chercheurs de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne, ont eux aussi fait état de la découverte d’une souche, nommée d’après l’hôpital, qui a été identifiée début février. Ce variant est porteur de 18 mutations, et deux d’entre elles laissent suggérer qu’il pourrait être plus transmissible et potentiellement plus résistant aux vaccins que la souche initiale transmettant le Covid-19.

En outre, la Norvège, le Brésil, le Japon, ainsi que la Belgique ont été parmi les pays qui ont déclaré avoir détecté sur leurs territoires respectifs de nouvelles mutations. Toutefois, les scientifiques n’ont pas averti que l’un de ces variants pourraient être résistants aux vaccins anti-Covid mis au point à l’heure actuelle.

Source