Des ministres de Macron dînent dans des restaurants clandestins où les menus sont à plus de 500 €

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris. 🎥 @frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le 📺 #19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ

Jusque là, on se dit: "fallait s'y attendre", mais ce que révèle cette enquête est plus sombre. Ce que raconte un dit "collectionneur" (qui est en fait Jean. Ch.) rencontré au Palais de Vivienne n'est en réalité pas si surprenant et confirme un gouvernement hors sol, qui se croit supérieur aux citoyens, et surtout, qui agit en toute impunité.

"J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres." révèle le collectionneur.

Des repas à 160 euros (500 avec le vin) et menus de gala, ce, en plein confinement, est juste insupportable.

Ces Ministres impliqués doivent démissionner.

J.K pour WikiStrike