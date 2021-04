Grande-Bretagne: 60% à 70% des morts de la 3e vague avaient été piqués deux fois

P.S. : il y a d’autres informations « officielles » dérangeantes relayées par cet article. La London School of Hygiene and Tropical Medicine estime ainsi que les deux doses adminsitrées de vaccin AstraZeneca ne réduiront que de 31% la diffusion du virus. C’est une projection pessimiste (d’autres organismes l’estiment à 64% en moyenne)… mais dans tous les cas, c’est bien en-dessous de ce que l’on est en droit d’attendre d’un vaccin .

Dans le rapport établissant la modélisation, un paragraphe « enfoui » – dixit l’auteur – annonce en effet que « La recrudescence des hospitalisations et des décès est dominée par ceux qui ont reçu deux doses du vaccin, représentant respectivement environ 60% et 70% de la vague . » (c’est le passage surligné dans la capture d’écran).

Or, les projections – qui prévoient près de 60 000 morts – ont été faites avec un taux d’immunité de la population bien plus bas, autour de 34%.

Il est intitulé Pourquoi les modèles avertissant d’une troisième vague Covid au Royaume-Uni sont défectueux et affirme que « la plupart des données suggérant une augmentation des admissions et des décès à l’hôpital cet été sont inutilement négatives et souvent dépassées ».

