Guatemala : Une nouvelle pyramide découverte sur le site maya de Tikal

Si les cinéphiles s'en souviennent avant tout pour être la base rebelle du premier Star Wars , la grande cité maya de Tikal, dans le nord du Guatemala, est avant tout connue des archéologues et des touristes pour les impressionnantes pyramides de son centre monumental.

Située au centre de l'aire géographique de la civilisation maya, l'ancienne cité, qui s'étendait autrefois sur une superficie de près de 15 km2, abritait au moins une pyramide de plus. Jusqu'alors confondu avec une élévation naturelle, dissimulée sous la flore luxuriante de la jungle mésoaméricaine, le monument a été découvert en 2018 au moyen d'une prospection aérienne au laser LiDAR, une technologie déjà à l'origine de plusieurs autres découvertes dans la région. Loin de n'être qu'une banale pyramide de plus, les fouilles qui y sont menées depuis 2019 ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un petit secteur étranger à la culture locale. Tout à fait surprenant, ce nouvel ensemble ouvre de nouvelles perspectives sur l'histoire de la cité de Tikal.

Placée dans la périphérie sud de la cité, la structure se démarque en effet nettement du reste de ce centre urbain précolombien qui avait atteint son apogée aux VIIe-VIIIe siècles de notre ère. Entourée d'un enclos et de plusieurs petits bâtiments, la pyramide fraîchement découverte s'inscrivait dans un ensemble architectural dont l'orientation et les formes juraient, aux yeux des spécialistes, avec les autres édifices du site, tout en leur paraissant étrangement familières. Et pour cause : ce complexe était une reproduction miniature de la place dite de la Citadelle, au centre de Teotihuacan. À quelque 1000 km de Tikal ! L'esplanade, l'enceinte et même jusqu'à la pyramide - une reproduction de moindre dimension du temple du Serpent à Plumes - transposaient à Tikal, et au grand étonnement des archéologues, la disposition générale du site mexicain.

«Nous savions que les Teotihuacanos avaient au moins une certaine présence et influence à Tikal et dans les régions mayas voisines avant l'année 378, mais nous ne savions pas si les Mayas ne faisaient qu'imiter certains aspects du royaume le plus puissant de la région», a expliqué dans une conférence de presse l'archéologue Edwin Román-Ramírez. Directeur de fouille à Tikal, le chercheur a mené depuis l'an passé plusieurs campagnes sur l'ensemble du complexe tout juste découvert au Guatemala, et a établi que les liens du secteur avec Teotihuacan ne se limitaient pas qu'à l'architecture, mais également à la culture matérielle.

La céramique, de forme teotihuacan, était ornée à l'effigie de Tlāloc, le dieu de la pluie vénéré par les voisins mexicains de Tikal ; les objets en obsidienne provenaient également du plateau mexicain ; l'armement était similaire en tout point à l'arsenal-type du IVe siècle que l'on retrouve à Teotihuacan. Les pratiques et les offrandes funéraires, enfin, correspondaient également à celles de la prestigieuse métropole du nord. Autant d'éléments qui portent Edwin Román-Ramírez à croire que ce quartier était sans doute une enclave ou une colonie semi-autonome de Teotihuacan.