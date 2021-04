HALAL ET CASHER: La gélatine de porc, pourtant essentielle dans la stabilisation et la conservation des vaccins anti-covid a été retirée

La présence de gélatine de porc parmi les lipides souvent utilisés pour stabiliser et conserver les produits mélangés dans tout vaccin a suscité auparavant inquiétudes et réserves chez les fidèles soucieux de ne pas consommer le produit interdit par leur religion.



Musulmans et juifs devraient désormais tous être rassurés : les vaccins contre le Covid-19 sont «halal» et «casher». La vaccination retransmise en direct mercredi à la télévision du Président indonésien Joko Widodo, premier à se faire injecter le CoronaVac chinois dans le plus zélé des pays musulmans sur la question de la présence de produits d'origine porcine dans les vaccins, est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête et de débat. En fin de semaine dernière, le Conseil des oulémas d'Indonésie, la plus haute autorité islamique du pays, avait fini par déclarer «halal», ou conforme au rite musulman, le vaccin du groupe chinois Sinovac qui a reçu aussitôt un permis d'urgence d'utilisation de l'Agence de surveillance des médicaments…

En France, Pfizer, AstraZeneca et Moderna avaient indiqué par la voix de leurs porte-paroles à l'agence de presse AP qu'ils ne contiennent pas de produits à base de porc et sont donc "casher" et "halal".

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=gelatine-de-porc-dans-vaccins-et-medicaments

https://rmc.bfmtv.com/emission/covid-19-les-vaccins-sont-ils-halal-2027636.html