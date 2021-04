L’huile de CBD et ses bienfaits pour la santé

Ces dernières années, de nombreux magasins ont vu le jour pour la vente d’huile de CBD ou d’huile de cannabis.

Ainsi, grâce aux lois européennes et à la pression exercée sur le gouvernement français, vous pouvez trouver du CBD pas cher en ligne, de haute-qualité. Récemment, la Suisse a également autorisé la culture du CBD et du cannabis médical.

Si vous avez été intrigué et que vous souhaitez comprendre quelles sont les raisons de ce succès, cet article est pour vous !

Une bonne huile de CBD offre de nombreux avantages !

Pour l’extraction du CBD à partir de plantes de cannabis, l’extraction chimique est généralement utilisée pour extraire les cannabinoïdes et d’autres composés bénéfiques tels que les terpènes et les flavonoïdes. À ces extraits s’ajoute l’huile MCT, dérivée de la noix de coco, qui agit comme support et renforce ses effets bénéfiques.

Le succès des produits à base d’huile de cannabis dépend de ses propriétés relaxantes et analgésiques. En fait, de nombreuses études ont montré l’efficacité des cannabinoïdes dans le traitement des symptômes du cancer, dans le contrôle des états d’anxiété, dans la gestion de maladies comme l’épilepsie et la maladie de Parkinson.

Cependant, pour saisir tout le potentiel de l’huile de cannabis, il est important que vous sachiez de quoi il s’agit et quelles sont les caractéristiques de chaque type de formulation.

Combien de types d’huile de cannabis existe-t-il ?

Les personnes inexpérimentées ont tendance à regrouper tous les extraits de cannabis, comme s’il s’agissait du même produit. Il existe en fait des différences substantielles entre l’huile de cannabis, l’huile de chanvre, l’huile de graines de chanvre, l’huile de marijuana, l’huile de THC ou l’huile de CBD.

Voyons lesquelles…

L’huile de chanvre

L’huile de chanvre, aussi connu comme l’huile de cannabis et de l’huile CBD est très riche en CBD et a une faible teneur en THC. Grâce à la faible présence de THC, il peut être utilisé de manière légale pour de nombreux produits commerciaux.

Les produits à base d’huile de chanvre sont consommés quotidiennement dans le monde entier, grâce aux bienfaits naturels qu’ils procurent. Ce produit peut être pris pur ou dans des préparations telles que des teintures, des liquides, des capsules, des produits de soin de la peau et des cheveux.

Huile de graines de chanvre

Bien qu’il soit facile de se confondre, il est bon de souligner que l’huile de chanvre et l’huile de graines de chanvre sont des produits très différents. En fait, contrairement au premier, les cannabinoïdes ne sont pas présents dans l’huile de graines de chanvre.

L’huile de graines de chanvre est extraite des graines de la plante et est considérée comme un super aliment, car elle est riche en vitamines, minéraux, acides aminés, fibres, acides gras oméga-3 et oméga-6. Il est pressé à froid et sa saveur rappelle les noisettes.

Son utilisation principale est donc en cuisine, comme condiment pour les sauces et les salades.

Huile de marijuana, huile de THC, huile de haschich

Ces termes désignent un produit semi-solide fabriqué à partir de la résine du cannabis, de la marijuana ou de la plante de haschisch. Ce n’est donc pas une huile au sens propre du terme, mais une résine d’huile.

La caractéristique de ces huiles est la présence de niveaux élevés de THC et elles peuvent être utilisées à des fins médicales ou récréatives. Ils sont appliqués localement, par vaporisation ou consommés par voie orale.

Comment l’huile de cannabis est utilisée

Les huiles de cannabis peuvent être prises par voie orale ou vaporisées via un appareil portable. Ce dernier, également appelé côte de dag, chauffe les huiles pour qu’elles libèrent des cannabinoïdes et des terpènes.

Afin d’évaluer quelles sont les bonnes quantités à prendre, il faut considérer que les huiles de cannabis contiennent une plus grande quantité de cannabinoïdes que les fleurs. En outre, pour un dosage correct, des facteurs tels que le poids, les symptômes, la formulation et la concentration du produit, le système endocannabinoïde et la chimie corporelle doivent être pris en compte.

Une dose élevée d’huiles contenant du THC peut créer des états d’anxiété, de somnolence et d’inconfort physique. Alors qu’un excès d’huiles riches en CBD stimule le corps et l’esprit, il augmente la sensation de faim et peut vous rendre somnolent.

Pour éviter les interactions et les effets secondaires, il est important de se demander s’il faut prendre des cannabinoïdes alors que vous prenez déjà d’autres médicaments.

Achetez de l’huile de cannabis et des produits à base d’huile de CBD en ligne

Il existe de nombreuses variétés d’huile de CBD et de produits à base de cannabis. Cependant, il n’est pas facile de gérer les achats et de comprendre quelle est la formulation la plus adaptée.

Chez Justbob, ils ont choisi de ne proposer que les huiles de la plus grande pureté, sans additifs artificiels et des conservateurs. De plus, ils accompagnent les clients dans l’achat, afin qu’ils puissent comprendre quel est le produit le plus adapté pour eux.