L’injection du vaccin de J&J provoque des évanouissements, vaccination suspendue sur trois sites aux USA

Des responsables de la santé de l’État américain de Caroline du Nord ont déclaré jeudi 8 avril qu'ils avaient arrêté d'administrer des doses de Johnson & Johnson sur trois sites de vaccination après qu'au moins 26 personnes ont eu des effets indésirables, plus particulièrement des évanouissements, rapporte Associated Press.

Quatre personnes ont été emmenées dans des hôpitaux pour un examen plus approfondi. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis ont noté que des réactions telles que l'évanouissement n’étaient pas rares après la vaccination et qu'ils examinaient les rapports sur les effets indésirables en Caroline du Nord et dans trois autres États.

La vaccination reportée

Un centre de vaccination situé dans le comté de Wake a annoncé jeudi soir qu'il avait cessé d'administrer des doses de Johnson & Johnson après que 18 des plus de 2.300 personnes vaccinées ont eu des effets indésirables. Les personnes qui se trouvaient sur le site ont ensuite reçu des vaccins de Pfizer ou ont été autorisées à reporter leur vaccination avec le J&J.

L’agence détaille que deux autres sites (Hillsborough et Chapel Hill) ont également choisi de cesser de proposer le vaccin de Johnson & Johnson et sont en train de reporter la vaccination de 350 personnes qui devaient recevoir leur injection unidose vendredi 9 avril.

Dans le Colorado, 11 personnes ont eu des réactions indésirables mercredi après avoir reçu ce même vaccin. Deux ont été emmenées à l'hôpital, ajoute l’agence.

Un vaccin unidose

Le vaccin développé par Janssen Pharmaceutica, une filiale de Johnson & Johnson, est homologué dans une trentaine de pays, notamment aux États-Unis, au Canada et dans l’Union européenne.

Il nécessite une seule injection et peut être stocké à des températures allant de 2˚C à 8˚C. Il est efficace à 85% contre les formes graves et à 66% en général, selon les résultats d’un essai clinique ayant porté sur environ 43.000 personnes.