La Commission européenne mettra fin aux contrats de AstraZeneca et J&J dès leur expiration

« Nous devons mettre l’accent sur les technologies qui ont fait leurs preuves. Les vaccins contre l’ARNm en sont un bon exemple », a-t-elle ajouté.

L’Agence européenne des médicaments prévoit de s’exprimer la semaine prochaine sur le vaccin Janssen contre le Covid-19, dont l’utilisation a été suspendue aux Etats-Unis et en Afrique du Sud en raison de l’apparition rare de graves caillots sanguins. « L’EMA enquête sur tous les cas signalés et décidera si une action réglementaire est nécessaire » et « prévoit actuellement de publier une recommandation la semaine prochaine », a déclaré le régulateur, qui reste pour l’instant d’avis que les bénéfices l’emportent sur les risques.